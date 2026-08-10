דדי שמחי מודאג: מטריד אותי לשבת איתו בממשלה

תא"ל במיל' דדי שמחי שהצטרף לבני גנץ, התראיין היום (שני) ברדיו 'גלי ישראל' ואמר: "אני מאוד מוטרד מזה שאנשים עם הדעות של יאיר גולן וכל הרשימה שאיתו יהיו בממשלה. זה מדיר שינה מעיניי. אני חושב שממשלה רחבה תאפשר לנטרל כאלה דברים. וגם אם הוא יהיה, הוא לא יכול לממש את הדברים שלו, חד וחלק.

עוד הוא הוסיף: "לא אשב עם מפלגות ערביות בממשלת ישראל. Read my lips, גם לא עם סגלוביץ' שם. גלולת ההלבנה הזאת לא רלוונטית למפלגה שעדיין מחוברת בצורה כזאת או אחרת למועצת השורא, ועדיין לא מכירה בפה מלא במדינת ישראל כמדינה יהודית".