השר פותח הכל על בנט: "זה מה שבאמת היה שם"

נפתלי בנט ( טל גל / פלאש90 )

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, השתתף בפודקאסט אצל חנוך דאום ושיתף כי נשיא רוסיה פוטין אמר לו שהוא לא מתכוון להרוג את נשיא אוקראינה זלנסקי.

השר זאב אלקין התראיין היום (שני) ברדיו 'גלי ישראל' ואמר: "אני הייתי שם. ואני אגיד לכם מה כן, מה לא. כי אני ראיתי כבר גרסאות שונות של הסיפור הזה שבזכות בנט ניצלו חייו של זלנסקי ועוד. האם בנט שאל את פוטין אם הוא מתכוון להרוג את זלנסקי? התשובה היא כן. ופוטין נתן תשובה שלא והסביר גם למה. אני לא אכנס כרגע להסברים. בזה זה הסתיים. זאת אומרת שזאת הייתה שאלת-תשובה. לא השפענו בשום דרך על החלטה של פוטין בנושא הזה"

עוד באותו נושא בנט משתלח: "נעקור את הסרטן הזה מתוכנו" חדשות סרוגים

יותם זמרי הקשה ואמר: "אתה מבין את הסכנה של דבר כזה? אם נניח פוטין מחליט לעבוד עליכם, זלנסקי עולה ומורידים עליו RPG, אחרי זה נציגי ממשלת ישראל אחראים למותו של זלנסקי"

אלקין השיב: "קודם כל אל תשאל אותי, אני לא נתתי ערבויות לזלנסקי. שאלת אותי מה היה בשיחה. בשיחה הייתה שאלה, הייתה תשובה. הוא גם נימק למה". עוד הוא הוסיף: "בכלל לא בטוח שזה חכם לספר את הסיפור הזה".