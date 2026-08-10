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משפט ופלילים

עובדים נעצרו: חשד להונאה של כ-5 מיליון ש"ח בחברת החשמל

מספר עובדי חברת החשמל נעצרו בחשד למעורבות בפרשת הונאה בשווי של כ-5 מיליון שקלים. על פי החשד, אחד מהם פעל להפקת טובות הנאה כספייות באמצעות תשלום חובות של אחרים שלא כדין

12:03
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אילוסטרציה (יניב נדב/פלאש90)

הותר לפרסום כי המשטרה עצרה מספר בני אדם בחשד להונאה של כחמישה מיליון שקלים בחברת החשמל. המעצרים התבצעו אחרי חקירה סמויה שהתנהלה בחודשים האחרונים.

על פי החשד, מספר עובדים בחברת החשמל מעורבים בפרשת ההונאה. החשוד המרכזי, תושב הכפר מנדא שבגליל, פעל יחד עם עובדים נוספים בחברה להפקת טובות הנאה כספיות באמצעות תשלום חובות חשמל של אחרים שלא כדין.

אמש (ראשון) בית המשפט נעתר לבקשת המשטרה, והאריך את מעצרו של החשוד המרכזי בארבעה ימים נוספים, זאת לצורך המשך החקירה. בהודעת המשטרה נאמר כי זו הפעם השנייה שבה מעצרו של החשוד הוארך.

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