אחרי מות בעלה: כוכבת הלוטוס הלבן הפכה לאמא

השחקנית אוברי פלאזה, כוכבת "הלוטוס הלבן", הפכה לאמא לראשונה בגיל 42. פלאזה ובן זוגה, השחקן כריסטופר אבוט, קיבלו לעולם בת ראשונה משותפת, שנולדה על פי הדיווחים בשבוע האחרון של חודש יולי.

הבשורה המשמחת מגיעה חודשים ספורים לאחר שנחשף כי פלאזה בהיריון. באפריל האחרון פורסם כי היא ואבוט מצפים לילד ראשון, וכעת השניים כבר נכנסו רשמית לתפקיד החדש כהורים.

הכירו הרבה לפני שהפכו לזוג

פלאזה ואבוט מכירים כבר שנים ואף עבדו יחד. השניים כיכבו בסרט "Black Bear" משנת 2020 ובהמשך חלקו את הבמה במחזה "Danny and the Deep Blue Sea" ב-2023. רק בשנה האחרונה החלו להתפרסם דיווחים על כך שהקשר ביניהם הפך לרומנטי.

עבור פלאזה מדובר בפרק חדש שמגיע אחרי תקופה אישית קשה במיוחד. בינואר 2025 בעלה, הבמאי והתסריטאי ג'ף באנה, שם קץ לחייו בגיל 47. השניים היו יחד במשך יותר מעשור ונישאו בשנת 2021, אך נפרדו כמה חודשים לפני מותו.

בהמשך דיברה פלאזה על ההתמודדות עם האובדן ותיארה את האבל שעברה כתקופה קשה ומטלטלת במיוחד. כעת, כשנה וחצי לאחר מותו של באנה, היא פותחת פרק חדש בחייה והופכת לאמא לראשונה.

פלאזה מוכרת לקהל הרחב בין היתר בזכות "מחלקת גנים ונוף", "אגתה לאורך כל הדרך" וכמובן העונה השנייה של "הלוטוס הלבן", שבה גילמה את הארפר ספילר - תפקיד שזיכה אותה גם במועמדות לפרס האמי.