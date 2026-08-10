ספיידרמן מזיז אוטובוס בירושלים: התיעוד שמטריף את הרשת

ההיסטריה סביב יציאת סרט "ספיידרמן" החדש הגיעה לשיאים חדשים, אך נראה שברחובות ירושלים היא קיבלה תפנית ייחודית, מקומית ומשעשעת במיוחד.

עוברת אורח בבירה תיעדה מחזה יוצא דופן: עשרות בני נוער המחופשים לאיש העכביש, שהיו ככל הנראה בדרכם להקרנה של הסרט, נצפו כשהם נרתמים למשימת חילוץ אזרחית ומנסים להזיז בכוחות עצמם אוטובוס שנתקע במרכז הכביש.

התיעוד החריג הפך תוך שעות ספורות לויראלי, כשהוא צובר עשרות אלפי לייקים, שיתופים ואלפי תגובות. לצד המחמאות על התושייה והרוח הספורטיבית, הגולשים הישראלים לא פספסו את ההזדמנות להכניס קצת פלפל לדיון.

"ספיידרמן חוזר בתשובה": גולשים רבים התבדחו על החיבור הבלתי צפוי בין גיבור העל ההוליוודי לרוח הירושלמית.

בין אם מדובר במחווה ספונטנית ובין אם בתושייה של בני נוער שרצו להגיע בזמן להקרנה – דבר אחד בטוח: לגיבורי העל של ירושלים יש דרכים משלהם לגנוב את ההצגה.