רק לערבב ולגלגל: כדורי שוקולד ממכרים ב-10 דקות

כדורי שוקולד ( צילום: AI )

יש קינוחים שלא צריך להסתבך בשבילם, וכדורי שוקולד הם בדיוק כאלה. כמה מרכיבים פשוטים, 10 דקות עבודה, בלי תנור ובלי יותר מדי כלים - ויש לכם קינוח שוקולדי, רך וממכר שמתאים גם כשמגיעים אורחים ברגע האחרון.