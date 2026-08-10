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רק לערבב ולגלגל: כדורי שוקולד ממכרים ב-10 דקות

כדורי שוקולד וקוקוס שמכינים ב-10 דקות בלבד: בלי אפייה, עם מצרכים פשוטים שיש כמעט בכל בית וקינוח מתוק וממכר שמתאים לכל רגע

11:33
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כדורי שוקולד (צילום: AI)

יש קינוחים שלא צריך להסתבך בשבילם, וכדורי שוקולד הם בדיוק כאלה. כמה מרכיבים פשוטים, 10 דקות עבודה, בלי תנור ובלי יותר מדי כלים - ויש לכם קינוח שוקולדי, רך וממכר שמתאים גם כשמגיעים אורחים ברגע האחרון.

מצרכים

  • 250 גרם ביסקוויטים
  • 100 גרם שוקולד מריר
  • ½ כוס חלב
  • 50 גרם חמאה
  • 2 כפות קקאו
  • 2 כפות סוכר
  • ½ כפית תמצית וניל
  • קוקוס טחון לציפוי

אופן ההכנה

  1. מרסקים את הביסקוויטים לפירורים דקים ומעבירים לקערה.
  2. ממיסים יחד שוקולד, חמאה וחלב עד שמתקבלת תערובת חלקה.
  3. מוסיפים קקאו, סוכר ותמצית וניל ומערבבים.
  4. יוצקים על פירורי הביסקוויטים ומערבבים היטב עד שנוצרת תערובת נוחה לגלגול. יוצרים כדורים קטנים ומגלגלים בקוקוס.
  5. מכניסים למקרר לחצי שעה לפחות להתייצבות.

רוצים אותם פרווה? פשוט מחליפים את החלב במשקה צמחי ואת החמאה במחמאה או בשמן קוקוס.

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