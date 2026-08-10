רק לערבב ולגלגל: כדורי שוקולד ממכרים ב-10 דקות

יש קינוחים שלא צריך להסתבך בשבילם, וכדורי שוקולד הם בדיוק כאלה. כמה מרכיבים פשוטים, 10 דקות עבודה, בלי תנור ובלי יותר מדי כלים - ויש לכם קינוח שוקולדי, רך וממכר שמתאים גם כשמגיעים אורחים ברגע האחרון.
מצרכים
- 250 גרם ביסקוויטים
- 100 גרם שוקולד מריר
- ½ כוס חלב
- 50 גרם חמאה
- 2 כפות קקאו
- 2 כפות סוכר
- ½ כפית תמצית וניל
- קוקוס טחון לציפוי
אופן ההכנה
- מרסקים את הביסקוויטים לפירורים דקים ומעבירים לקערה.
- ממיסים יחד שוקולד, חמאה וחלב עד שמתקבלת תערובת חלקה.
- מוסיפים קקאו, סוכר ותמצית וניל ומערבבים.
- יוצקים על פירורי הביסקוויטים ומערבבים היטב עד שנוצרת תערובת נוחה לגלגול. יוצרים כדורים קטנים ומגלגלים בקוקוס.
- מכניסים למקרר לחצי שעה לפחות להתייצבות.
רוצים אותם פרווה? פשוט מחליפים את החלב במשקה צמחי ואת החמאה במחמאה או בשמן קוקוס.