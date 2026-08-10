מזל טוב: כוכבי הרשת האהובים הפכו להורים לראשונה

לינוי ולכס שולץ הורים ( צילום: אינסטגרם )

בשורות משמחות: כוכבי הרשת אלכס ולינויט שולץ הפכו שלשום (שבת) להורים לראשונה, כשקיבלו לעולם את ילדם הראשון.

אלכס שולץ הפך בשנים האחרונות לאחת הדמויות המוכרות ברשת הישראלית, בעיקר בזכות סרטוני ראיונות הרחוב שלו. הוא עוצר אנשים אקראיים ברחוב, שואל אותם שאלות על החיים, זוגיות, אמונה, פוליטיקה והחברה הישראלית - ומצליח לא פעם לייצר רגעים מצחיקים, מרגשים וגם מפתיעים.

הסרטונים שלו צברו חשיפה גדולה ברשתות החברתיות, כשאחד הדברים שהפכו אותם לבולטים במיוחד הוא המפגש עם אנשים מכל חלקי החברה הישראלית והצגת הקולות השונים שבה.

ועכשיו: משפחה

לצדו נמצאת לינור שולץ, שאיתה התחתן בשנה האחרונה. כעת השניים פותחים יחד פרק חדש ומרגש במיוחד בחייהם - והפכו לראשונה לאבא ואמא.