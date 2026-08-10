ממשיך לגדול: איש העסקים מצטרף לגדי איזנקוט

איזנקוט וחוגג ( צילום: מפלגת ישר )

היזם, איש העסקים והפעיל החברתי שיראל חוגג מצטרף למפלגת ישר! עם איזנקוט ויוביל את תוכנית ישר! ליעילות ממשלתית עבור האזרח.

בהודעה מטעם מפלגת ישר! נמסר: חוגג, תושב העיר אופקים בה נולד וגדל, מביא עמו ניסיון ניהולי ועסקי של שנים. לאורך הקריירה מילא שורה של תפקידים בכירים בעולם העסקי בהובלת מערכות גדולות, ניהול והובלת תהליכי צמיחה והתייעלות בחברות ישראליות ובין-לאומיות. בתפקידו האחרון כיהן כמנכ”ל רשת AM:PM. מאז ה-7 באוקטובר הפך חוגג לקול בולט בשיח הציבורי. במהלך מתקפת חמאס על כפר עזה, אחותו ד”ר אליי חוגג ובעלה נלחמו על חייהם, נפצעו והצליחו להימלט מהקיבוץ יחד עם בתם התינוקת. מתוך הכאב האישי והמשבר הלאומי, פעל חוגג לקידום לקיחת אחריות, שינוי ותיקון, ובמרכזם המאבק להקמת ועדת חקירה ממלכתית לחקר אסון ה-7 באוקטובר. כמעט שלוש שנים לאחר האסון הגדול בתולדות המדינה, חקר האמת, בירור האחריות והפקת הלקחים הם תנאי הכרחי לשיקום, לתיקון ולמניעת האסון הבא. חוגג מצטרף לשורת בכירים שהצטרפו לישר!, בהם ראש השב”כ לשעבר יורם כהן, הכלכלן הבכיר שאול מרידור, השר לשעבר מתן כהנא, חברת הכנסת והשרה לשעבר אורית פרקש הכהן, מנכ”לית “אחריי” לשעבר ענבר הרוש גיטי, המובילה החברתית אלקס ריף, עו”ד ענבר יחזקאלי, אשת החינוך דבורה שריפיאן בכר, לשעבר מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף (מיל׳) כמיל אבו רוקון, ראשת המועצה האזורית דרום השרון אושרת גני גונן, הפעילה החברתית יפה טבג׳ה וסגן ראש עיריית רמת גן, ישראל זרי. גדי איזנקוט, יו״ר מפלגת ישר! עם איזנקוט מסר: ״שיראל הוא סמל לאזרחים שקמו ב-7 באוקטובר, לקחו אחריות והחליטו לעשות מעשה כדי להוביל את ישראל לתיקון, הוא קול חד וברור בקריאה לועדת חקירה ממלכתית. שיראל הוא סיפור הצלחה ישראלי ודוגמה ומופת למנהיגות - מנהיג שצמח מהשטח, שמכיר את החברה הישראלית ובעל ניסיון ניהולי, יכולת ביצוע ואמונה גדולה במדינה ובאנשיה. ייעול השירות הממשלתי עבור האזרח הוא תנאי הכרחי לשיקום מדינת ישראל ולהחזרת אמון הציבור בממשלה. אמון שנפגע אנושות ב-7 באוקטובר, ועוד לפניו. אחרי שנים של מינויים פוליטיים, החלשת שומרי הסף ופגיעה במקצועיות, אנחנו נחזיר לשירות הציבורי את המצוינות, הממלכתיות והיכולת לבצע. אני שמח ששיראל מצטרף אלינו ויוביל את המשימה החשובה הזו״.

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שיראל חוגג, מוביל התוכנית ליעילות ממשלתית עבור האזרח במפלגת ישר! עם איזנקוט מסר: ״ה-7 באוקטובר חשף בפני כולנו את עומק הכשל ואת המחיר שאנחנו משלמים כשמערכות המדינה לא מתפקדות, אבל הוא גם הוכיח את העוצמה האדירה שיש בחברה הישראלית ובאנשים שקמים, לוקחים אחריות ופועלים לטובת המדינה.

החלטתי להצטרף לגדי איזנקוט ולישר! כי אני מאמין שהגיע הזמן להכניס את אותה רוח של אחריות, מקצועיות ועשייה גם למערכות המדינה. אחרי שנים של הזנחה ותיעדוף צרכים פוליטיים על פני לאומיים, אנחנו צריכים לבנות שירות ציבורי מצוין, מקצועי ונקי משיקולים זרים, שמבין שהאזרח הוא לא הפרעה אלא סיבת קיומו.

בשבועות הקרובים אציג את התוכנית שאוביל במסגרת “ישר!” - תוכנית שתביא את המצוינות, החדשנות והיזמות הישראלית אל תוך משרדי הממשלה, תשפר את איכות תהליכי קבלת ההחלטות ותסייע לבנות מדינה יעילה, מתקדמת ומשרתת יותר עבור כל אזרח, בכל מקום. כמי שפועל בזירה העסקית והאזרחית, אני מכיר מצוין את הפער בין החלטות שמתקבלות בממשלה ובין מה שיוצא לאזרח בקצה. זה מצב שחייב להשתנות. האזרח חייב להיות במוקד העשייה הממשלתית והחלטות צריכות להפוך למעשים בשטח״.