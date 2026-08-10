פעם שלישית תוך שעות: רימון רסס נוסף אותר בתל אביב

אילוסטרציה ניידת משטרה ( אוליבר פיטוסי/פלאש 90 )

גל האירועים הפליליים נמשך: רימון רסס נוסף אותר הבוקר (שני) במתחם מגורים בצפון תל אביב. במשטרה אמרו כי הרימון נמצא לפני שהוא התפוצץ, וציינו כי אין נפגעים או נזק. "שוטרי תחנת תל אביב צפון במרחב ירקון וחבלני מחוז ת"א הגיעו למקום והחלו בפעולות לנטרול הפריט, חקירה ואיסוף ממצאים" נמסר. עוד הודגש כי הרימון נוטרל וסולק. במשטרה הבהירו כי הרקע לאירוע פלילי.

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זו הפעם השלישית משעות הבוקר שבו רימון רסס אותר ברחבי הארץ. לפנות בוקר דווח על פיצוץ עז שנשמע ברחוב צבי תדמור בחולון, שעל פי החשד נבע מרימון רסס. בדירה זוהה נזק שנגרם במקום - אך ללא נפגעים בגוף. שוטרי תחנת חולון פתחו בחקירה לבירור נסיבות האירוע ואיסוף ממצאים מהזירה.

מספר שעות לאחר מכן, התקבל דיווח על חפץ חשוד שאותר סמוך לתחנת דלק בעיר חדרה - ככל הנראה רימון רסס נוסף. כוחות משטרה וחבלן משטרתי נמצאים במקום ומטפלים בפריט, לצד ביצוע פעולות לשמירה על ביטחון הציבור. עוד הובהר כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי, והחקירה נמשכת.