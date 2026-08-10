דרמה רפואית בלתי צפויה התרחשה אתמול (ראשון) כהשחקן והקומיקאי אוראל צברי התעורר עם כאבים עזים. "מתפתל מכאבים וממש לא מתפקד", כך תיאר צברי את מצבו בסדרת סטוריז שפרסם באינסטגרם, כשהוא מנסה להסביר לעוקבים ובמיוחד למי שקנו כרטיסים להצגה הראשונה של "מסביב לעולם ב-80 יום" בכיכובו – מדוע הוא לא יכול להגיע.

"רצתי לרופאת משפחה ששלחה אותי למיון", מסר צברי לעוקביו. לאחר סדרת בדיקות מקיפות בבית החולים ו"מיליון משככי כאבים", כלשונו, התגלתה הסיבה לכאבים העזים: אבן קטנטנה בגודל מילימטר בכליה. למרות הגודל הזעיר, הכאב שגרמה האבן היה משמעותי במיוחד.

צברי התנצל בפני מי שהגיע להצגה הראשונה של הערב, שממנה נאלץ להיעדר בגלל המצב הרפואי. אך הדרמה לא הסתיימה שם – השחקן, שנודע בנחישותו ובמחויבותו לקהל, החליט שלא יוותר כל כך מהר. למרות הדיאגנוזה, ואולי משום שאין טיפול מיידי מלבד לחכות שהאבן תצא מעצמה, הוא קיבל החלטה נועזת: לנסות להגיע למופע השני של אותו ערב.

ואכן, כשאשתו סיוון לצידו ועל ההגה, הצליח צברי להגיע למופע ולעלות לבמה. התמונה שהציגה סיוון בסטורי שלה הייתה מדהימה: "אני לא מאמינה ששעה לפני הוא שכב במיטה בבית חולים – הוא על פאקינג מורפיום", כתבה בהתפעלות מהנחישות של בעלה.

המקרה של צברי מצטרף לשורה של אירועים רפואיים שהשחקן שיתף עם עוקביו לאחרונה. לפני מספר חודשים הוא תיעד סיוט קולינרי אחרי שאכל מנה פיקנטית במסעדת שף, שהסתיים בכאבים קשים ובשימוש במשחת החתלה של בנו התינוק. בנוסף, צברי שיתף גם את החוויה הקשה שלו עם זריקות הרזיה, כשסבל מתופעות לוואי קשות.

כעת, לאחר שהצליח להתגבר על הכאבים ולעלות לבמה למרות האבן בכליה, נותר רק לקוות שהאבן תצא במהרה ושצברי יוכל לחזור לשגרה מלאה – בלי ביקורים בלתי מתוכננים במיון ובלי מורפיום לפני ההופעות.