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פרסום ראשון

מבוכה בגוש עציון: עץ הארז שנטע הנשיא התייבש

נשיא המדינה יצחק הרצוג נטע עץ ארז במשואות יצחק הישנה בגוש עציון במלאות 80 שנה להקמת הקיבוץ שנקרא על שם סבו. חודש וחצי עבר והעץ התייבש. במועצה טוענים כי מערכת ההשקיה ניזוקה בוונדליזם, היא תתוקן והעץ ישתקם

12:09
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הנשיא הרצוג נוטע את העץ במשואות יצחק (אלי אסטרייכר)

מבוכה בגוש עציון. עץ הארז שנטע נשיא המדינה יצחק הרצוג התייבש. במועצה טוענים כי ונדליסטים חיבלו במערכת ההשקיה.

פרסום ראשון. לפני כחודש וחצי נערך אירוע בגוש עציון לציון 80 שנה להקמת הקיבוץ "משואות יצחק" - קיבוץ שנחרב על ידי הירדנים במלחמת העצמאות. הישוב נקרא על שם הרב הראשי לישראל הרב יצחק אייזיק הלוי זצ"ל סבו של נשיא המדינה. כי אחרי מלחמת העצמאות הקימו חברי הקיבוץ (רובם חזרו מהשבי הירדני) מושב בשם דומה בחבל שפיר ליד קריית מלאכי.

אבל משואות היצחק הישנה עדיין נשארה בלב התושבים. במשך 19 שנה היא הייתה בשליטה ירדנית, ואחרי מלחמת ששת הימים, חזרנו לגוש עציון, אבל הקיבוץ עצמו לא נבנה מחדש. הוא נמצא כיום בסמוך לישוב בת-עין ואלון שבות.

לפני ארבעים שנה, הגיע נשיא המדינה דאז, חיים הרצוג, למקום הקיבוץ החרב ונטע עץ ארז לזכרו של אביו. עץ הארז שגשג ונישא כעת לגובה של כחמישה-עשר מטרים.

עץ הארז שנטע הנשיא חיים הרצוג (סרוגים)
כיתוב הזיכרון ליד העץ שנטע הנשיא חיים הרצוג (סרוגים)

במועצה האזורית רצו לחזור על האירוע והזמינו את נשיא המדינה יצחק הרצוג, לטעת עץ בסמוך, והאירוע התקיים כאמור, לפני כחודש וחצי. בינתיים, העץ הצעיר לא קיבל מים ובתוספת גל החום של יולי-אוגוסט, העץ התייבש ועליו הפכו לחומים.

יבש - עץ הארז שנטע הנשיא יצחק הרצוג (סרוגים)
מערכת ההשקייה ניזוקה וככה נראה העץ כיום (סרוגים)

מהמועצה האזורית גוש עציון נמסר כי מערכת ההשייה ניזוקה ונמצאת בתהליך חילוף. העץ יצמח ויגדל בעזרת השם.

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