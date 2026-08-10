מבוכה בגוש עציון: עץ הארז שנטע הנשיא התייבש

מבוכה בגוש עציון. עץ הארז שנטע נשיא המדינה יצחק הרצוג התייבש. במועצה טוענים כי ונדליסטים חיבלו במערכת ההשקיה.

פרסום ראשון. לפני כחודש וחצי נערך אירוע בגוש עציון לציון 80 שנה להקמת הקיבוץ "משואות יצחק" - קיבוץ שנחרב על ידי הירדנים במלחמת העצמאות. הישוב נקרא על שם הרב הראשי לישראל הרב יצחק אייזיק הלוי זצ"ל סבו של נשיא המדינה. כי אחרי מלחמת העצמאות הקימו חברי הקיבוץ (רובם חזרו מהשבי הירדני) מושב בשם דומה בחבל שפיר ליד קריית מלאכי.

אבל משואות היצחק הישנה עדיין נשארה בלב התושבים. במשך 19 שנה היא הייתה בשליטה ירדנית, ואחרי מלחמת ששת הימים, חזרנו לגוש עציון, אבל הקיבוץ עצמו לא נבנה מחדש. הוא נמצא כיום בסמוך לישוב בת-עין ואלון שבות.

לפני ארבעים שנה, הגיע נשיא המדינה דאז, חיים הרצוג, למקום הקיבוץ החרב ונטע עץ ארז לזכרו של אביו. עץ הארז שגשג ונישא כעת לגובה של כחמישה-עשר מטרים.