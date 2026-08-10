אלוף פיקוד המרכז החליט: טל דרדיק יורחק מיו"ש

בית המשפט המחוזי קיבל אמש (ראשון) החלטה, במסגרתה התקבלה עמדת גורמי הביטחון בדבר המסוכנות המשמעותית הנשקפת מדרדיק, תוך שנקבע כי עצם הוצאת צו ההגבלה בעניינו הייתה מוצדקת, מידתית וסבירה. לצד זאת, נקבע בהחלטה כי התנאי הספציפי בצו ביחס למיקום השהות שלו בבית חמותו מבוטל, תוך שניתנה שהות לתיקון הצו וקביעת תנאים חדשים, נוכח המסוכנות כאמור.

בעקבות החלטת בית המשפט, החליט מפקד פיקוד המרכז על עדכון תנאי הצו, כך שבמקום צו הגבלה לשטח ספציפי, דרדיק יורחק מאזור יהודה ושומרון, כפי שהסכים במסגרת ההליכים שהתנהלו עד כה, למעט מהעיר מודיעין עילית, בה יידרש להתייצב בתחנת המשטרה בעיר פעמיים ביום. מועד פקיעת תוקף הצו נותר בעינו.

כמו כן, וכפי שהובהר לאורך כל הדרך, נמסר לדרדיק כי אם יסכים לענוד אמצעי פיקוח אלקטרוני, הבקשה תישקל בחיוב לצורך הקלה בתנאים שנקבעו.