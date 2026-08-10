אחרי 7 שנים של המתנה: כוכב תאג"ד מאשר - העונה השלישית בדרך

שחקני תאג"ד ( צילום: מתוך אינסטגרם )

אחרי שנים ארוכות של שמועות, ציפייה ושאלות מצד המעריצים - עכשיו כבר אפשר להגיד שזה באמת קורה: "תאג"ד" חוזרת לעונה שלישית, וההפקה מתקדמת לקראת צילומי העונה החדשה. אחרי האישור שהגיע מצד yes, כעת מגיע חיזוק משמעותי נוסף גם מכיוון שחקני הסדרה.

סדרת הדרמה הצבאית, שהפכה לאחת הסדרות הישראליות האהובות, ירדה מהמסך לאחר העונה השנייה. מאז חיכו המעריצים במשך שנים לבשורה על עונה נוספת - וכעת נראה שההמתנה מגיעה לסיומה.

ישתלב בחבורה? (תאג"ד ( אוהד רומנו/ YES )

בחודשים האחרונים אישרה yes כי "תאג"ד" חוזרת לעונה שלישית, שעלילתה צפויה לעסוק בעולמם של חובשים צבאיים במהלך מלחמת "חרבות ברזל". כעת מגיע גם רמז בולט מאחד השחקנים המזוהים ביותר עם הסדרה.

פולצ'ק "הבין את הרמז"

דין מירושניקוב, שגילם את פולצ'ק בעונות הקודמות של "תאג"ד", העלה תמונה שלו מתקופת הסדרה לצד שחקנים נוספים מהקאסט וכתב: "יותר מדי קראו לי פולצ'ק היום. הבנתי את הרמז".

המשפט הקצר קיבל משמעות אחרת לחלוטין על רקע החדשות על העונה השלישית. מירושניקוב, שמזוהה אצל צופי הסדרה עד היום עם דמותו של פולצ'ק, בחר להחזיר אותה לשיח דווקא בזמן שבו ההפקה החדשה מתקדמת - ולרמוז בעצמו לסערה סביב הקאמבק של "תאג"ד".

בכך מתקבל לראשונה חיזוק פומבי גם מכיוון שחקני הסדרה לכך שהקאמבק שעליו דווח אכן קורם עור וגידים. אחרי שנים שבהן חזרת "תאג"ד" הייתה בעיקר משאלה של המעריצים, יש כבר אישור מצד yes וכעת גם השחקנים מתחילים לרמוז בעצמם: העונה השלישית בדרך.