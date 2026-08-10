אבי ביטר חושף: "אצביע רק לו, סומך עליו"

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הזמר אבי ביטר השתתף בפודקאסט של יוסי מרשק ואמר לו באופן נחרץ כי הוא יבחר בראש הממשלה בנימין נתניהו. מרשק שאל אותו למה דווקא ביבי והוא השיב לו: "בשמאל אין מנהיג, איזנקוט לא יודע אנגלית, ראש ממשלה צריך להיות חכם".

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נזכיר כי לפני מספר שבועות, הזמר והיוצר עמיר בניון התארח בתכניתה של אופירה אסייג והתייחס בגלוי לעמדותיו הפוליטיות לקראת הבחירות הקרובות. בניון, המזוהה מזה שנים עם עמדות ימין, הצהיר כי מבחינתו אין כלל שאלה לגבי זהות המנהיג הראוי להוביל את מדינת ישראל.

"אני לא אצביע לאף אחד חוץ מביבי", קבע בניון נחרצות במהלך הראיון, והסביר את התרחיש המדאיג אותו הוא רואה לנגד עיניו במקרה של חילופי שלטון: "אני רק מדמיין אנשים אחרים במקומו שם והמצב היה הרבה יותר גרוע".