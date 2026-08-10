איראן על הסכם ההגנה: "מדינות האזור מבינות - אי אפשר לסמוך על ארה"ב"

התייחסות רשמית ראשונה מאיראן: דובר משרד החוץ האיראני, איסמעאיל בקאאי, הגיב היום (שני) להסכם ההגנה שנחתם בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן ביום שישי האחרון, כשבדבריו תקף את ארה"ב והזהיר את המדינות השכנות שלא לאפשר לאמריקנים להשתמש בשטחם לצורך קידום תקיפות נגד איראן.

"המדיניות ההרחבתית של ישראל הפכה לברורה, גלויה וחשופה" אמר בקאאי בהצהרה לתקשורת. "הסכם מכה נובע מההבנה של מדינות האזור ששמירה על ביטחון באמצעות ארה"ב כבר אינה אפשרית עוד".

לטענתו, "איראן דוחה התערבות זרה באזור. מדינות האזור מוזמנות לחזק את היחסים, האמון והביטחון ללא גורמים חיצוניים, ושטחן לא צריך לשמש כנקודת מוצא לתוקפנות כלפי איראן".

בקאאי הוסיף והתייחס להמשך השיחות עם עומאן, כשאישר את ההצהרות של משמרות המהפכה מאמש לפיהן אין למשטר כוונה לפתוח את מיצרי הורמוז לפני כניעה אמריקנית. "כל עוד המלחמה נמשכת, לא נאפשר מעבר דרך המצר" הבהיר. "אנחנו מתמקדים כעת בהורמוז, ולא בחידוש המשא ומתן עם ארה"ב. פתיחתו של מצר הורמוז מותנית בקיום של התנאים שנכפו על איראן, על נתיב השיט הזה ועל האזור כולו, בעקבות התוקפנות הצבאית של ארה"ב והמשטר הציוני".