חודשיים וחצי לבחירות: ליברמן בהודעה לראשי האופוזיציה

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, קורא לראשי מפלגות האופוזיציה להרגיע את הרוחות הפנימיות ולהתמקד במטרה המרכזית לקראת הבחירות הקרובות.

"לא יהיו בריתות בתוך האופוזיציה אחד כנגד השני", הבהיר ליברמן. "לא יהיו תככים ולא יהיו דרמות, כולנו אנשים בוגרים, יודעים לקבל החלטות בשיקול דעת ואחריות. לכן, יום אחרי הבחירות נדע להסתדר אחד עם השני".

ליברמן חידד בדבריו שני דגשים מרכזיים שלדבריו חייבים להנחות את מחנה האופוזיציה:

"א. המטרה העיקרית היא החלפת ברית המשתמטים של גולדקנופף, דרעי ונתניהו.

ב. לא ליפול למלכודת של נתניהו שרוצה להסיח את הדעת מהעיקר: האחריות לטבח שבעה באוקטובר, מחוסר היכולת להכריע באף חזית ו-3 שנים של מלחמת התשה, מאובדן המשילות והפשיעה המשתוללת ברחובות ישראל, מהכישלון האסטרטגי מול הברית הסונית החדשה של פקיסטן, טורקיה וסעודיה, ומהכישלון מול ארה״ב שמחליטה לאשר העשרת אורניום על אדמת סעודיה ולספק מטוסי F-35 לטורקיה".

את דבריו חתם בפנייה ישירה לשותפיו למחנה: "לכן, אני קורא פעם נוספת לכל ראשי האופוזיציה להתמקד בעיקר ולהפסיק עם הקמפיינים והתדרוכים אחד נגד השני".