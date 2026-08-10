"השב"כ דרש שאשחרר תקציבים לארגוני פשיעה"

שבועיים לפני הפריימריז בליכוד ופחות משלושה חודשים לפני הבחירות, הגיעה השרה לשוויון חברתי מאי גולן לתכנית כיפות ברזל לראיון עם נתנאל איזק.

גולן פתחה את הראיון בהתייחסות לימי הפריימריז המתוחים בליכוד, והסבירה מדוע בחרה דווקא במסלול הקשה של בחירות דמוקרטיות על פני שריונים שהוצעו לו במפלגות אחרות בעבר

מאי גולן: "כשנכנסתי לפוליטיקה... כמעט לא הייתה מפלגת ימין... שלא הציעה לי שריון, אבל אני אוהבת לעבוד קשה... בחרתי בליכוד לא סתם, כי מאוד הערכתי את העובדה שאפשר להיבחר בזכות האנשים, שלא מישהו אחד מחליט עליך... יש דמוקרטיה אמיתית".

"אני פוגשת את רחל מדימונה ואת שרה מאופקים... כדי שאני באמת אוכל לפתור את הבעיות שהאזרח מן השורה מתמודד איתם. אני גאה שבסוף דרך הליכוד אין אזרח שלא יכול להתמודד ולהגיע ולהשפיע... אין דיקטטורה".

"מחנה ההזיה": הביקורת על השמאל ומערכת המשפט

גולן תקפה בחריפות את מתנגדי הממשלה ואת המערכות המקצועיות שלדבריה מנסות לסכל את מדיניות הימין.

מאי גולן: "במחנה השמאל, שכבר אני לא קוראת להם מחנה שמאל אלא מחנה הזיה... מי שיצא נגד הרפורמה המשפטית הוא זה שלא מקבל את הדמוקרטיה. נבחר פה ראש ממשלה ברוב מוחץ... והם מעזים לדבר נגד הדמוקרטיה כי הם התרגלו שאנחנו עציצים, קופים בג'ונגל... ובסוף יש את שלטון הבג"ץ ושלטון הפקידים המסואבים".

"אני לא אישה בעיני ארגוני הנשים"

נתנאל איזק העלה את נושא סיפור חייה המורכב של גולן בדרום תל אביב ותהה מדוע הוא אינו מוצג כסיפור הצלחה בתקשורת. גולן השיבה כי מדובר בגזענות טהורה.

"בסוף זה נוגע בגזענות ובטהרנות מהסוג הדוחה והמגעיל ביותר. פרשן אחד מתעקש לקרוא לי 'פלורה מאי בדר גולן'... אני גאה בשם הזה, אני קרויה על שם סבתא שלי פלורה בדר מעיראק... אבל יש מי שלא מסוגל לקבל את פלורה מאי מהתחנה המרכזית הישנה... איך יכולה ה'עילגת' וה'בורה' הזאת להגיע להיות שרה?".

על היחס מארגוני הנשים: "אני לא אישה בעיני ארגוני הנשים, בעיני הפמיניסטיות... מותר להטריד אותי מינית, מותר לומר לי הכל. מה שהם לא מבינים זה שהם רק מחזקים אותי מול המצביעים שלי ומול התומכים שלי".