דיווח: זו הסיבה שארדן סירב לריצה משותפת עם בנט

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, פנה לפני מספר חודשים לגלעד ארדן, עם חזרתו של האחרון לארץ, במטרה לבחון שיתוף פעולה פוליטי לקראת הבחירות הקרובות. כך דיווח הכתב הפוליטי מיכאל שמש.

על פי הדיווח, ארדן סירב להצעת הפגישה, ופגישה בין השניים לא התקיימה. ברקע הסירוב עומדת הסתייגותו של ארדן ממשלת השינוי ומכל שיתוף פעולה עם הגורמים שהיו חלק ממנה.

מלשכת נפתלי בנט נמסר בתגובה לדיווח: "ראש הממשלה לשעבר בנט פועל וימשיך לפעול לייצר ממשלה ציונית כדי שנתקן ביחד את ישראל".