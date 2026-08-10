"חילופי אסירים אזרחיים": ההצעה החדשה של ישראל ללבנון

נשיא לבנון ג'וזף עאון ( Arlington National Cemetery \ ויקימדיה )

פחות משבוע אחרי סבב שיחות המשא ומתן שהתקיים בין ישראל לממשלת לבנון, כעת (שני) נחשפים פרטים חדשים על תוכן השיחות ונושאים שעלו בדיון ברומא. לפי הדיווח של העיתון הלבנוני "אל-אחבאר", המזוהה עם חיזבאללה, המשלחת הישראלית הציעה לנציגי לבנון "עסקת חילופי אסירים אזרחיים", במסגרתה יועברו שרידי יהודים מבתי העלמין היהודיים בלבנון, בתמורה לשחרור של אזרחים לבנוניים.

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עוד נאמר כי בישראל הציגו חלוקה של האסירים הלבנוניים לשני סוגים, כשהאסירים שהוצע לשחרר הם אזרחים לבנוניים שהיוו סכנה לפעילות הכוחות הישראליים - ולכן היה צורך לעצור אותם. מנגד, המשלחת הישראלית הבהירה כי לא ניתן לדון במצבם של מחבלי חיזבאללה - ושחרורם לא עומד על הפרק.

עם זאת, בעיתון הלבנוני דווח כי המשלחת מלבנון חזרה לביירות ללא הסכמות על מועד לסבב שיחות נוסף - ובלי התחייבות ישראלית כלשהיא להפסקת האש או צמצום הפעולות הצבאיות בלבנון.