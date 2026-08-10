לקראת פתיחת שנת הלימודים התשפ"ז שתחל בעוד כשלושה שבועות, ביטוח לאומי יעביר מחר (שלישי) את תשלום מענק הלימודים השנתי ללמעלה מ-140 אלף משפחות בישראל. המענק מיועד לסייע בהוצאות הכבדות הכרוכות בהיערכות לשנת הלימודים – בהן רכישת ספרי לימוד, ציוד משרדי, תיקים וציוד נוסף.

השנה יעביר הביטוח הלאומי באופן אוטומטי לחשבונות הבנק של הזכאים סכום כולל של כ-335 מיליון ש"ח. מדובר בגידול של כ-35 מיליון ש"ח בהשוואה לסכום ששולם בשנת 2024.

המענק ישולם עבור 197,000 ילדים למשפחות שבראשן הורה עצמאי (יחידני), וכן עבור 79,000 ילדים למשפחות עם ארבעה ילדים ויותר המקבלות קצבאות קיום (הבטחת הכנסה, מזונות, נכות, אזרח ותיק או שאירים).

גובה המענק ותנאי הזכאות

סכום המענק עומד השנה על 1,204 ש"ח עבור כל ילד מגיל 6 עד 18, והוא משולם באופן אוטומטי לחשבון הבנק של ההורים עבור ילדים שנולדו מ-1.1.2009 עד 31.12.2020.

עם זאת, בביטוח הלאומי מציינים כי ייתכן שתתקיים זכאות למענק גם עבור ילדים שלא נולדו בטווח תאריכים זה, בתנאי שהם לומדים בפועל בכיתה א' או בכיתה י"ב. במקרים אלו, יש להמציא אישור לימודים רשמי לביטוח הלאומי לצורך קבלת התשלום.

בנוסף, אם חל שינוי במצב המשפחתי (כגון הורה שהפך להורה עצמאי), מומלץ לבדוק את תנאי הזכאות ולהגיש בקשה חד-פעמית באתר הביטוח הלאומי או בסניף הקרוב.