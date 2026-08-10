ינון מגל בערב שהוא ירצה לשכוח

תוכנית הדגל של ערוץ 14, "הפטריוטים", שניהלה עד כה אחיזה יציבה במקום השני בנתוני הצפייה, רשמה ירידה בנתונים והתדרדרה למקום הרביעי בלבד בטבלת הפריים טיים.

את ראש הטבלה תופסת בבטחה התוכנית "חתונה ממבט ראשון" של קשת 12 עם נתון מרשים של 16.6% רייטינג. במקום השני ניצבת "דה וויס" של רשת 13, שרשמה נתון דו-ספרתי של 10.5% רייטינג.

את המקום השלישי בפריים טיים עקפה "בואו לאכול איתי" של כאן 11, שהשיגה 7.2% רייטינג והקדימה את "הפטריוטים" של ערוץ 14, שנחלשה והסתפקה ב-6.6% רייטינג בלבד. את הרשימה סוגרת תוכנית "הישראלים" בערוץ i24NEWS עם 0.6% רייטינג.

בגזרת החדשות: חדשות 12 בראש, ערוץ 14 שומר על המקום השני

בקרב מהדורות החדשות המרכזיות, מהדורת חדשות 12 ממשיכה להוביל בפער משמעותי בראש הטבלה עם 13.6% רייטינג.

במקום השני התברגה מהדורת חדשות 14, ששמרה על מעמדה עם 5.3% רייטינג. מיד אחריה ניצבת מהדורת חדשות 13 במקום השלישי עם 4.8% רייטינג, כשהיא מקדימה בפער קטן את חדשות כאן 11 שבמקום הרביעי עם 4.5% רייטינג. במקום החמישי נמצאת מהדורת החדשות של i24NEWS עם 1.3% רייטינג.