חשד בירושלים: אסיר משוחרר רצח 6 ימים אחרי צאתו מהכלא

החשוד ברצח ( דוברות המשטרה )

אירוע קשה: פרקליטות מחוז ירושלים הגישה היום (שני) הצהרת תובע נגד תושב אילת בן 31, שחשוד ברצח של עובד זר בשכונת קטמון בירושלים. האירוע התרחש ב-23 ביולי - 6 ימים בלבד אחרי שהחשוד שוחרר ממאסר ארוך בגין אירוע אלימות אחר.

על פי המשטרה, האירוע החל כשכוחות שהוזעקו לדירה בשכונת קטמון מצאו במקום אדם ללא רוח חיים, כשעל גופו סימני אלימות. השוטרים סגרו את הזירה ופתחו בבדיקה ראשונית יחד עם חוקרי הזיהוי הפלילי (מז"פ) של המחוז, בה זיהו תוך זמן קצר כי מדובר באירוע פלילי. בעקבות הממצאים, מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד, הגיע לזירה וקיים הערכת מצב מיוחדת עם פיקוד המחוז, שבסיומה הנחה על ביצוע פעולות חקירה מהירות והטיל את חקירת האירוע על היחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז ירושלים. החוקרים החלו בפעילות מבצעית וחקירתית ממוקדת, ועצרו את החשוד זמן קצר לאחר מכן.

החשוד ביציאה מהזירה ( דוברות המשטרה )

בתום פעולות החקירה נאמר כי חוקרי הימ"ר הצליחו לבסס תשתית ראייתית נגד החשוד. כאמור, היום הוגשה נגדו הצהרת תובע בבית משפט השלום, ובימים הקרובים צפויה הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום.

"מדובר באירוע אלימות חמור וקשה כלפי עובד זר שסעד זוג קשישים" אמר ​ראש צוות החקירה בימ"ר ירושלים, רס"מ יצחק דהן. "מרגע קבלת האחריות על ניהול החקירה פעלנו במהירות ובכל הכלים העומדים לרשותנו כדי לאסוף ראיות, להגיע לחקר האמת ולעצור את החשוד. הודות לעבודה מאומצת ומקצועית של חוקרי היחידה, גיבשנו תשתית ראייתית מוצקה שמובילה היום להגשת הצהרת תובע."