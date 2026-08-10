הזמר שנעצר בחשד לאלימות בתגובה ראשונה

( שאטרסטוק )

לאחר שנחשד בסוף השבוע באלימות כלפי בת זוגו ושוחרר, הזמר והראפר אופק אדנק מגיב לראשונה לאירועים ומפרסם הודעה לעוקביו ברשתות החברתיות.

"אחים ואחיות שלי, חשוב לי שתשמעו את הדברים ישירות ממני, בלי תיווכים ובלי כותרות שקריות", פתח אדנק את דבריו. "הימים האחרונים היו מורכבים עבורי. חוויתי פרידה מזוגיות שהייתה מלאה באהבה עוצמתית. כחלק מוויכוח פרטי עם בת זוגתי לשעבר, נפגעתי ברגלי. מתוך הכאב והסערה של אותו הרגע הוויכוח הפך לטועון וסוער". אדנק דחה בתוקף את החשדות שיוחסו לו והבהיר: "חשוב לי לומר בצורה הברורה והחד משמעית, מעולם לא הייתי ולא אהיה אלים – לא כלפיה, לא כלפי אף אישה ולא כלפי אף אדם. כבוד לאדם ולנשים הוא ערך עליון בחיי".

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בדבריו התייחס גם להחלטת השחרור מבית המשפט: "בית המשפט עיין בכל הפרטים, הבין את התמונה המלאה והורה על שחרורי. בסופו של דבר, מעבר למוזיקה ולבמה, אני בן אדם. וויכוחים הם חלק מחייו של כל זוג".

לסיום הודה למעריציו ותומכיו: "הראתם לי בימים האחרונים אהבה שאין לה מחיר. הייעוד שלי בחיים הוא ליצור, לשמח ולגעת לכם בלב. המוזיקה היא המקום שלי ואני לא מתכוון ללכת לשום מקום. אוהב אתכם, מחכה כבר לפגוש אתכם בהופעות הקרובות".