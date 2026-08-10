גלעד ארדן מבהיר: "לא אשב איתו בשום מצב"

גלעד ארדן ( יונתן זינדל / פלאש 90 )

לאחר ההכרזה הרשמית על הקמת הרשימה החדשה, גלעד ארדן מתווה את הקו הפוליטי של המפלגה ומסרב להתחייב על תמיכה במועמד מסוים לראשות הממשלה.

בראיון שקיים הבוקר (שני) בתכניתו של שרון גל ברדיו 'גלי ישראל', הבהיר ארדן כי היעד המרכזי של מפלגתו הוא מניעת הקמתה של ממשלה צרה: "מה שהכי חשוב היום לישראל זה שהממשלה הבאה שתקום כאן תהיה ממשלה ציונית רחבה שיש בה ייצוג לשני הגושים. אם זה יקרה, אפשר יהיה גם להביא רפורמה משפטית בהסכמה רחבה יותר. הרי שום דבר מהדברים הגדולים פה אי אפשר להכריע אותו בממשלה צרה שתכפה את העמדות שלה על הצד השני". במהלך הראיון נשאל ארדן שוב ושוב לגבי זהות המועמד המועדף עליו להובלת המדינה: "מי המפלגה החדשה מעדיפה שיהיה ראש הממשלה – נתניהו, איזנקוט? אם צריך לבחור צד, מה תעשו?". ארדן השיב נחרצות: "לא צריך לבחור צד. צריך לגרום שתהיה פה ממשלה ציונית רחבה".

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בתשובה לשאלה נוספת על העדפתו האישית בין נתניהו, איזנקוט או בנט, אמר: "בבחירות האלה מה שאני מעדיף זה פחות משנה, כי אני רוצה לגרום לתוצאה ששני הצדדים ישבו יחד ולא תהיה פה ממשלה צרה, אלא ממשלה שתחוקק שותפות בנטל. גם אם יש לי העדפה, היא לא רלוונטית לבחירות הקרובות".

עם זאת, ארדן מציב קו אדום ברור לגבי הרכב הקואליציה העתידית. כשנשאל אם יסכימו להיות חלק מממשלה בראשות איזנקוט ויאיר גולן, הבהיר: "לא. אני ממש לא מתכוון לשבת בממשלה עם יאיר גולן, ואני לא מתכוון לשבת בשום ממשלה צרה, אלא כפי שאמרתי, אנחנו נגרום לכך ששני הצדדים ישבו יחד".