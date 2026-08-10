חיזוק משמעותי: הבכירה מצטרפת למפלגה של ארדן ואדלשטיין

ד"ר עליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש לשעבר, מצטרפת באופן רשמי למפלגה החדשה של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין.

בלוך, שהובילה בעבר את עיריית בית שמש ונחשבת לדמות מוערכת בציבוריות הישראלית, מביאה עמה ניסיון מוניציפלי וניהולי עשיר, לצד יכולת חיבור בין מגזרים שונים בחברה הישראלית.

הצטרפותה של בלוך מגיעה כחלק מבניית השורות של המפלגה החדשה בהובלתם של השרים והשגרירים לשעבר ארדן ואדלשטיין, המבקשים להציב כוח פוליטי מרכזי וחדש לקראת הבחירות.