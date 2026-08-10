21 שנה אחרי שפונה: זה היישוב שיוקם מחדש ביום חמישי

צעד דרמטי בדרך לחידוש ההתיישבות בצפון השומרון: 21 שנה לאחר שנעקר במסגרת תוכנית ההתנתקות, היישוב גנים יוקם מחדש ביום חמישי הקרוב (13 באוגוסט).

במסגרת המהלך, יעלה גרעין משפחות למקום ויחדש את האחיזה ביישוב שפונה בשנת 2005. הקמת היישוב המתחדש מובלת על ידי המועצה האזורית שומרון, בשיתוף תנועת "אמנה" והחטיבה להתיישבות.

במקביל לעליית המשפחות, תוקם במקום שלוחה חדשה של ישיבת "בני דוד" מעלי, שתווה חלק מרכזי בביסוס היישוב ובחיזוק הנוכחות היהודית במרחב.

חזרת המשפחות לגנים מגיעה ימים ספורים בלבד לאחר העלייה לקרקע של היישוב החדש "עמק דותן", אליו הגיעו 22 המשפחות הראשונות. עמק דותן הוא היישוב החמישי שמקימה המועצה האזורית שומרון בתוך פחות משנה, כחלק ממהלך נרחב לחיזוק התיישבות באזור לאחר ביטול חוק ההתנתקות.

המהלך יוצא לפועל כחלק מ"תוכנית ההתחברות" שמובילה מועצת שומרון, הכוללת תכנון להקמת 19 יישובים חדשים במרחב, וכשנה לאחר החלטת הקבינט בהובלת השרים בצלאל סמוטריץ' וישראל כ"ץ.

"רגע של תיקון היסטורי"

גנים היה אחד מארבעת היישובים בצפון השומרון שנעקרו ב-2005, לצד כדים, חומש ושא נור. כעת, לאחר מאבק ממושך שהובילו המועצה האזורית שומרון, אנשי ישיבת חומש ומגורשי היישובים, חוזרת ההתיישבות למקום.

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, בירך על המהלך: "זה רגע של תיקון היסטורי. לפני 21 שנה גירשו מכאן משפחות, הרסו בתים וניסו לעקור את ההתיישבות מצפון השומרון. ביום חמישי אנחנו חוזרים לגנים ומקימים אותו מחדש. לא רק שחזרנו לארבעת היישובים שנעקרו, אנחנו מכפילים ומשלשים את ההתיישבות בצפון השומרון. במקום עקירה אנחנו מביאים בנייה, במקום נסיגה אנחנו מביאים התיישבות. גנים קם מחדש וצפון השומרון כולו חוזר לחיים".

יו"ר גרעין גנים, אלון קוצקי, הוסיף: "יש המון התרגשות ורצון לעזור, גם מצד ההורים וגם מצד הילדים. משפחות גדולות יוצאות מאזור הנוחות שלהן ומתגייסות למשימה החשובה הזו. מרגש ומשמח לחזור לחבל ארץ שננטש, לראות את ההריסות מלפני 21 שנה, לדעת שהמקומות האלה חיכו לנו ולחזור אליהם. בלי הדחיפה של המועצה, של יוסי דגן ושל השר סמוטריץ', לא היינו יכולים להגיע להתקדמות המהירה הזו".