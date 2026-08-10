המצטרף לאיזנקוט טוען: "הם בלחץ רציני מאוד מהסקרים"

גדי איזנקוט ( פלאש 90 )

יורם כהן ראש השב"כ לשעבר, שהצטרף למפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט, התראיין היום (שני) ברדיו 103fm, ותקף את מפלגת הליכוד על התנהלותה במערכת הבחירות הנוכחית.

כהן נשאל האם הוא מזהה לחץ אצל נתניהו מהסקרים ומאיזנקוט?, והשיב: "הם בלחץ רציני מאוד מהסקרים. השופרות שלהם יורדים למקומות בעייתיים, זה לא מכבד את הליכוד שאנשים יורדים לרמה הזאת". עוד הוא תקף את הליכוד ואמר: "חלק מהקמפיין שלהם הוא שפל ונבזי - אם זו פגיעה בבני משפחה, ואולי בבן שנפל. זה מראה איך הליכוד פועל כשהם בלחץ. רואים לאיזה שפלות הם יורדים".

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בהמשך הביע את דעתו על ראש השב"כ הנוכחי דוד זיני: "אני חושב שזיני צריך להעריך את מה שהוא עשה בצבא כאלוף, השירות זה גוף אחר, אזרחי, עם הרבה עוצמות, הוא פועל בזירה הפלסטינית וגם במדינת ישראל. הוא חייב לשמר את הנושא של ממלכתיות וא-פוליטיות גם אם ראש הממשלה מבקש ממנו לעשות דברים לא חוקיים".

עוד הדגיש בנוגע לתפקודו של זיני: "יש לדעתי סדקים בחלק מההחלטות שלו (של זיני) שאני מקווה שיצליח לבלום אותם. אחת, זה ההתבטאויות שלו. שתיים, זה נושאים כמו אבטחה. אני לא חושב שזה בלתי הפיך. אני חושב שזה מרחיק לכת (האבטחה למשפחת נתניהו). יש הבדל בין ראש הממשלה לבני משפחתו".