חשד לרימון רסס נוסף: חפץ חשוד אותר בחדרה

אילוסטרציה ( נעם ריבקין פנטון/פלאש90 )

תקרית שנייה תוך שעות: המשטרה הודיעה כי התקבל הבוקר (שני) דיווח על חפץ חשוד שאותר בסמוך לתחנת דלק בעיר חדרה. ככל הנראה, מדובר ברימון רסס. כוחות משטרה וחבלן משטרתי נמצאים במקום ומטפלים בפריט, לצד ביצוע פעולות לשמירה על ביטחון הציבור. עוד הובהר כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי, והחקירה נמשכת.

עוד באותו נושא רימון רסס נזרק בחולון; המשטרה פתחה בחקירה חדשות סרוגים

כאמור, מדובר בפעם השנייה תוך שעות ספורות שבו דווח על רימון רסס שאותר ברחבי הארץ, אחרי שלפנות בוקר דווח על פיצוץ עז שנשמע ברחוב צבי תדמור בחולון. שוטרי תחנת חולון הוזעקו למקום, יחד עם שוטרי מערך החבלה ומערך הזיהוי הפלילי של מחוז ת"א, ובזירה זוהה נזק שנגרם במקום - אך ללא נפגעים.

על פי החשד, הפיצוץ נבע מרימון רסס. שוטרי תחנת חולון פתחו בחקירה לבירור נסיבות האירוע ואיסוף ממצאים מהזירה.