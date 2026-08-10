יאיר לפיד בהתבטאות מפתיעה על בנט: "כבר לא צריך"

בנט ולפיד ( חיים גולדברג / פלאש90 )

אמש (א') התקיים כנס מפלגתי בביתו של סגן ראש עיריית רמת גן, אסף וייס, במהלכו הציבו הנוכחים שאלות נוקבות בפני היו"ר משותף יאיר לפיד.

במהלך המפגש דרשו המשתתפים מלפיד התחייבות מפורשת לשריון ולשיבוץ חברי כנסת מהקהילה הלהט"בית במקומות ריאליים ברשימה המאוחדת לקראת הבחירות. מעבר לכך, התפתחה במקום סערה קטנה סביב עמדותיו של שותפו להנהגת המפלגה, נפתלי בנט, ביחס לזכויות הקהילה הגאה. באחד הרגעים המתוחים בכנס הופנתה כלפי לפיד שאלה ישירה: "ממשלת השינוי הובילה צעדים משמעותיים למען הקהילה, אבל לא הלכה עד הסוף. אתה רץ עם בנט והולך לשבת עם גורמים שמרניים נוספים, אתה יכול להתחייב שתעביר שוויון זכויות מלא?".

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לפיד בחר להתייחס בדבריו באופן ישיר לשותפות עם בנט ולשינוי שעבר עליו לאורך השנים. "קודם כל כן", השיב לפיד באופן נחרץ, והוסיף: "אני רוצה לומר משהו בקשר לבנט, בחודש הגאווה האחרון הוא סיפר שגדל בסביבה דתית ושמרנית ודעותיו השתנו. בעיניי, יש הרבה יותר חשיבות לאנשים שמסוגלים להשתנות. אנחנו נשנה את החברה הישראלית, אבל את בנט אנחנו כבר לא צריכים לשנות – הוא השתנה".