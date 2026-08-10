משרד הבריאות בקריאת חירום לציבור

משרד הבריאות ושירותי הדם של מגן דוד אדום יוצאים בקריאה דחופה לכלל הציבור להגיע ולהתלונן במוקדי ההתרמה הפרוסים ברחבי הארץ, זאת בעקבות ירידה משמעותית שנרשמה במלאי מנות הדם הלאומי.

במד"א ובמשרד הבריאות מדגישים כי קיים צורך מיוחד ומיידי בתרומות של בעלי סוג דם O, הנחשב לסוג הדם האוניברסלי.

המחסור במלאי משפיע באופן ישיר על הפעילות הרפואית השוטפת בבתי החולים, החל מביצוע ניתוחים מורכבים וטיפולים מציל חיים, דרך מענה בלידות ועד לטיפול בנפגעים. מעבר לצרכים האזרחיים, תגבור המלאי חיוני גם עבור מערכת הביטחון והמענה הרפואי הנדרש לחיילים שנפצעים במהלך הלחימה.

"ערבות הדדית בשגרה ובחירום"

מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, פנה לציבור והדגיש את חשיבות ההתגייסות בעת הזו: "אנחנו צריכים לתגבר את מלאי מנות הדם באופן קבוע, ואני קורא לציבור להגיע ולתרום. אם חלפו למעלה מ-3 חודשים מהתרומה הקודמת, בואו לתרום שוב".

עוד הוסיף בר סימן טוב כי "תרומת דם היא מעשה פשוט שמציל חיים, והיא חלק מהערבות ההדדית ומהאחריות של כולנו בשגרה ובחירום. אני מזמין כל מי שיכול לתרום להגיע למוקדי מד"א ולהצטרף לאלפי הישראלים שעושים זאת מדי שנה".