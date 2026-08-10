התראה מטאורולוגית בישראל

השירות המטאורולוגי פרסם שורת התראות ואזהרות מטאורולוגיות עקב עומסי חום כבדים עד קיצוניים הצפויים לשרור ברוב אזורי הארץ.
על פי התחזית, מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה ויבש באזורי ההרים ובפנים הארץ, בעוד לאורך מישור החוף ישרוד מזג אוויר הביל. במזרח הארץ יירשמו טמפרטורות קיצוניות במיוחד, וההתחממות תימשך ברציפות עד יום רביעי (כולל).
אזהרה אדומה (עומס חום קיצוני): תהיה בתוקף בין השעות 11:00 ל-22:00 בעמק בית שאן, בקעת כנרות, בקעת הירדן, צפון ודרום מדבר יהודה, אזור ים המלח וצפון הערבה.
אזהרה כתומה (עומס חום כבד מאוד): הופעלה בין השעות 10:00 ל-19:00 בדרום הגולן, גליל תחתון מזרחי, עמק החולה, צפון מזרח השומרון, וכן בצפון מערב ומערב הנגב. במזרח הנגב, מפרץ אילת ודרום הערבה תימשך האזהרה הכתובה עד השעה 23:00.
אזהרה צהובה (עומס חום כבד): תהיה בתוקף משעות הבוקר ועד הערב במישור החוף (צפוני, מרכזי ודרומי), בשפלה, בכרמל, בעמק יזרעאל, בצפון ובדרום השומרון, בגליל התחתון המערבי ובדרום הנגב והרי אילת. בהרי המרכז, בגליל העליון, בספר מדבר יהודה ובהר הנגב תהיה האזהרה הצהובה בתוקף בין השעות 11:00 ל-18:00.