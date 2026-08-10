התראה מטאורולוגית בישראל

השירות המטאורולוגי פרסם שורת התראות ואזהרות מטאורולוגיות עקב עומסי חום כבדים עד קיצוניים הצפויים לשרור ברוב אזורי הארץ.

על פי התחזית, מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה ויבש באזורי ההרים ובפנים הארץ, בעוד לאורך מישור החוף ישרוד מזג אוויר הביל. במזרח הארץ יירשמו טמפרטורות קיצוניות במיוחד, וההתחממות תימשך ברציפות עד יום רביעי (כולל).