הבכיר הביטחוני לשעבר מצביע: "זה אחד המחדלים הגדולים של המלחמה"

כוחות חטיבה 205 בעזה ( צילום: דובר צה"ל )

תא"ל (מיל') גיא חזות לשעבר ראש מערך הלמידה בזרוע היבשה התראיין הבוקר לרדיו 103FM והתייחס לכלל הזירות בהם ישראל מתמודדת.

חזות התייחס להתערבות האמריקנית: "לאור החלטות שגויות שהתקבלו בדרג המדיני והצבאי הבכיר בניהול המלחמה, אנחנו נמצאים במצב בו הממשל האמריקני לקח מידינו את ההחלטות ביחס לגורל שלנו, לא רק בגזרה העזתית." לדבריו "זה אחד המחדלים הגדולים של המלחמה הזאת".

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עוד אמר כי "במלחמה הזו התקשינו לתרגם הישגים טקטים אדירים בשדה הקרב שצה"ל השיג, להישגים אסטרטגים."

"הזנחנו את אומנות המלחמה, זה עולם ומלואו שבו לצערי הרב לא מעט מהאנשים שמקבלים את ההחלטות, לא בקיאים בו מספיק".