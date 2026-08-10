על נינה ביאנכה שמעתם?

שעת לפני צהרים בבראנץ' החדש/ ישן בקרית עקרון. בעל המקום מספר על המשפחה שעלתה מלוב, הסבתא שעמדה במטבח ובישלה והוא הילד הקטן עמד מהצד ולמד.

אח"כ הם עברו לאיטליה והביאו את האוכל הים תיכוני- חלבי לצד האוכל האיטלקי והקוקטיילים. התוצאה מושלמת. ויש גם חידוש.

אחרי שהפך לאחד מבראנצ'י השישי המבוקשים, הבראנץ' של נינה ביאנכה מתרחב והחל מהשבוע יוגש גם בימים שני עד חמישי, בנוסף ליום שישי הקבוע.

המהלך מגיע בעקבות ביקוש הולך וגובר מצד הסועדים, שביקשו ליהנות מחוויית הבראנץ' גם במהלך השבוע מבלי להמתין לסוף השבוע.

הבראנץ' של נינה ביאנכה מציע חוויית אירוח הכוללת בופה עשיר עם שפע של גבינות, מאפים, לחמים, ירקות, סלטים טריים, דגים נאים ומעושנים ומבחר קינוחים, לצד מנה עיקרית לבחירה מתוך מגוון מנות בוקר, בהן אגז בנדיקט עם תרד הולנדייז ופרמז'ן שקשוקה אדומה, בוריק עם אריסה, רוקט וגבינת שמנת, מאפה צרפתי עם סלמון מעושן או ביצה עלומה לצד אבוקדו, רוקט ובצל ירוק, סטייק חציל עם אריסה ביצה רכה וטחינה ועוד. החוויה כוללת שתייה חמה אחת ללא תוספת תשלום.

השף ירין עמירה מספר על המהלך ומסביר "הבראנץ' של נינה ביאנכה נולד מתוך הרצון לייצר חוויית בוקר שהיא הרבה מעבר לארוחה, מקום שאפשר לעצור בו לרגע, ליהנות מאוכל מוקפד, משפע ומאווירה נעימה. בעקבות הביקוש החלטנו לפתוח אותו גם באמצע השבוע, כדי שכל מי שאוהב לפתוח את היום טוב יוכל ליהנות ממנו."

ברקת 1, קריית עקרון.כשרות רבנות מקומית (חלב ישראל).