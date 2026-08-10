"תחתמו עם ישראל כדי להרדים אותה": המסר החשאי למדינה המוסלמית

גורמים באחת ממדינות האזור הציעו לגורמים במדינה אחרת לגלות גמישות מול ישראל ולהגיע עמה להסכמות, לא מתוך כוונה לשמור עליהן לאורך זמן, אלא כחלק מהיערכות לעימות עתידי.

על פי הפרסום של רועי קייס בכאן חדשות ברשת ב', במהלך שיחות בין הצדדים הוצגה תפיסה שלפיה נכון בשלב הנוכחי להתקדם להסכם עם ישראל, גם אם הכוונה היא להפר אותו בהמשך.

פרק הזמן שבו ישרור שקט אמור, לפי אותה גישה, לשמש להיערכות ולהכנות לקראת אפשרות של מלחמה רחבה יותר נגד ישראל.

המשמעות המדאיגה מבחינת ישראל היא האפשרות שהסכם מדיני, שאמור לכאורה להפחית את המתיחות באזור, ינוצל דווקא כדי ליצור תחושת ביטחון ולהסתיר את הכוונות האמיתיות של הצד השני.