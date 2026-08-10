טלטלה בדגל התורה: גפני ומקלב בדרך החוצה?

גפני ומקלב ( צילום: יונתן זינדל/פלאש90 )

דרמה אפשרית בצמרת דגל התורה לקראת הבחירות: מנהיגי המפלגה, הרב דב לנדו והרב משה הלל הירש, שוקלים לבצע שינוי משמעותי ברשימה לכנסת.

על פי הפרסום של אהרן רבינוביץ ב"הארץ", הרבנים שוקלים את האפשרות להחליף את שני הנציגים הוותיקים ביותר - יו"ר המפלגה ח"כ משה גפני וח"כ אורי מקלב. האפשרות לרענן את הנציגות הפוליטית אינה חדשה ועלתה בשיחות פנימיות כבר לפני כמה חודשים, אולם בתקופה האחרונה הדיונים הפכו לרציניים יותר. ההכרעה צפויה להתקבל לקראת המועד האחרון להגשת הרשימות, בעוד כחודש. הכישלון בחוק הגיוס ברקע אחת הסיבות המרכזיות לרצון בשינוי היא התחושה בקרב חלקים בציבור ובמפלגה כי לאחר עשרות שנים בזירה הפוליטית, גפני ומקלב מתקשים עוד להביא הישגים משמעותיים. מעל הכול מרחף המשבר סביב סוגיית גיוס בני הישיבות והכישלון עד כה להגיע להסדרה שתענה על דרישות ההנהגה החרדית. לפי בכירים בדגל התורה ששוחחו עם "הארץ", בפני הרבנים עומדות כמה אפשרויות, החל מהשארת הרשימה הנוכחית, דרך החלפת גפני ומקלב בלבד ועד למהפכה רחבה יותר בהרכב הנציגים. עם זאת, לפי הדיווח, האפשרות המרכזית שנבחנת כעת היא פרידה משני הח"כים הוותיקים. מקור במפלגה הסביר כי ההכרעה מורכבת הרבה יותר מכפי שנראה מבחוץ: "צריך להבין שמדובר באירוע פנימי לא פשוט. אנשים חושבים שמגיעים המקורבים, אומרים לרבנים צריך לעשות כך וכך וזה פשוט קורה. זה לא עובד ככה". יעקב אשר עשוי להפוך לדמות החזקה במפלגה אם גפני ומקלב אכן יוחלפו, מי שעשוי להתחזק משמעותית הוא ח"כ יעקב אשר, שצפוי להפוך לדמות הפוליטית הבכירה בדגל התורה. אלא שגם לכך יש השלכות על מאזן הכוחות הפנימי: אשר נחשב מקורב לביתו של הרב לנדו, ובסביבת הרב הירש, לפי הדיווח, קיימת רגישות לאפשרות שירכז בידיו כוח רב. במפלגה גם מודעים לכך שהחלפת הנציגים הוותיקים עלולה להתפרש כהבעת אי-אמון בהתנהלותם. בהקשר הזה מזכירים גורמים בדגל התורה את דבריו של הרב לנדו בחודש מאי, כאשר הבהיר כי חברי הכנסת "עשו את שליחותם נאמנה". במפלגה היו מי שראו באמירה מעין מתן גיבוי לנציגים, גם אם בסופו של דבר יוחלט לסיים את כהונתם. לדברי מקור ששוחח עם "הארץ": "מבחינת הציבור ופעילי המפלגה, אין ספק ששינוי הרשימה יכניס אנרגיה חדשה, שנדרשת מאוד".

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ומי עשוי להיכנס במקומם?

כמה שמות כבר עולים כמועמדים אפשריים להשתלב ברשימה במקרה של שינוי. בין היתר מוזכרים משה זלושינסקי, עוזרו של גפני; סגן ראש עיריית ביתר עילית דודי זלץ; וסגן ראש עיריית ירושלים אליעזר ראוכברגר. גם שמו של סגן ראש עיריית בני ברק מנחם שפירא עלה, אם כי לפי הדיווח הוא עשוי להעדיף להישאר בזירה המקומית ולכוון לראשות העיר בקדנציה הבאה.

בסביבת גפני ומקלב מצננים בינתיים את הדיווחים וטוענים "בכל ערב סגירת רשימות אנחנו מכירים את הניסיונות הללו, וכך כנראה יהיה גם הפעם".

עוד הדגישו כי הרבנים הביעו בעבר אמון בנציגים, והוסיפו: "האחריות של כולנו כעת היא לשמור על האחדות ולא להיגרר למחלוקות מיותרות".

גורם נוסף בסביבת חברי הכנסת אמר: "אני לא מכיר את הדיבורים על החלפה או שינוי ברשימה. בכל מקרה, בשונה ממפלגות אחרות, בדגל התורה מי שקובעים הם גדולי ישראל ולא עסקנים. מה שהם יחליטו מקובל עלינו".