נוסעים מעל המהירות המותרת? השינוי החדש במצלמות שכדאי להכיר

אגף התנועה במשטרת ישראל משנה את אופן הפעלת מצלמות המהירות בכבישים. המהירות החוקית עצמה לא תשתנה, אך מעתה סף האכיפה של המצלמות לא יהיה אחיד – וכל מצלמה עשויה להתחיל לתעד נהגים במהירות שונה.

במסגרת המדיניות החדשה, במשטרה יבחנו כל מצלמה בהתאם למאפייני הכביש שבו היא נמצאת. בין היתר יילקחו בחשבון מספר התאונות באזור, עומסי התנועה, מצב התשתיות ועבודות המתבצעות בכביש.

המשמעות עבור הנהגים היא שבמקטע כביש שנחשב מסוכן במיוחד, המצלמה עשויה לאכוף גם חריגה קטנה יחסית מהמהירות המותרת. במקום אחר, שבו רמת הסיכון נמוכה יותר, סף האכיפה עשוי להיות גבוה יותר.

במשטרה לא יגלו מתי תקבלו דו"ח

אחד השינויים המשמעותיים מבחינת הנהגים הוא חוסר הוודאות. במשטרה הבהירו כי לא יפורסם מהו סף האכיפה שנקבע לכל מצלמה, וגם לא יימסר לציבור באילו מקומות הסף הוחמר או הוקל.

המטרה, לטענת המשטרה, היא לגרום לנהגים להיצמד למהירות המופיעה בתמרורים ולא להסתמך על היכרות מוקדמת עם ה"מרווח" שבו ניתן היה לכאורה לנסוע מבלי לקבל דו"ח.

נצ"מ שימי מרציאנו, ראש מדור מחקר ופיתוח באגף התנועה, הסביר כי המהלך מגיע על רקע מספר הנפגעים הגבוה בכבישים. בשנה שעברה נהרגו, לפי הנתונים שנמסרו, 459 בני אדם בתאונות דרכים, והשנה עומד מספר ההרוגים עד כה על 270.

לצד שינוי ספי האכיפה, במשטרה מתכננים להרחיב את המאבק בעבירות תנועה באמצעות מצלמות נוספות, שיטות אכיפה אחרות והצבת שוטרים במוקדים שבהם מזוהה סיכון מוגבר.