ינון מגל תוקף את בנט: "כל היום רק חרדים חרדים"

לאחר שאמר כי הוא אינו מתחייב ללכת רק עם נתניהו, צייץ בנט נגד משה גפני וכתב: "אסור להתבלבל, גפני ביבי ודרעי חד הם".
לדברי בנט: "מי שבאמת רוצה לגייס חרדים ולעזור ללוחמי צה״ל, יודע שהוא צריך להשאיר את מחוללי ההשתמטות, דרעי וגפני, מחוץ לממשלה."
"בממשלה שלנו מי שלא יתגייס לא יקבל שקל מהמדינה, את הכסף נעביר למשרתים ואנשי המילואים. לא ציוני - לא על חשבוני."
לאחר דבריו, תקף המגיש ינון מגל את בנט וכתב: "היום נטען שצוות ערבי התעלל בפצועי צהל ברמבם, אבל זה לא מעניין את בנט או מישהו מהמחנה שלהם. רק כל היום חרדים, חרדים חרדים."
"וזה בדיוק הטירוף שבו אנו נמצאים" ממשיך מגל, "מצד אחד אוכלוסיה שחותרת תחת יסודות המדינה, במערכת הרפואית, באוטובוסים, בכבישים, בבניה, אבל כולם עסוקים בלרדוף חרדים. טירוף".
בנט, שקרן פתולוגי ונוכל! ב צ' יק , יועצו של השר לשעבר גולדקנופף אמר שבנט הציע לחרדים לתמוך בתקציב ממשלו ולקבל סכום עתק של מיליארד ו-200 אלף שקלים, כדי שהחרדים יצביעו לתקציב ממשלתו עם רע"מ"!