סין פתחה את 'בית הספר הראשון בעולם לרובוטים'

סין פתחה בעיר האנגג'ואו שבמחוז ג'ג'יאנג מוסד מקצועי ייעודי להכשרת רובוטים, המוגדר כראשון מסוגו בעולם. המחזור הראשון כולל 30 רובוטים דמויי אדם, שנועדו לעבור הכשרה מעשית לקראת השתלבות במגוון תפקידים בתעשייה, בשירותים, באבטחה ובתחום הבידור.

המוסד פועל במתכונת המזכירה בית ספר מקצועי לבני אדם: הרובוטים עוברים בדיקות יכולת פיזית, לומדים במסלולים מותאמים למבנה וליכולות שלהם, מתרגלים משימות מעשיות ולבסוף נבחנים לצורך קבלת הסמכה מקצועית. מטרת התהליך היא להוכיח כי הרובוטים מסוגלים לבצע תפקידים שימושיים מחוץ לסביבות מחקר מבוקרות.

תוכנית הלימודים מחולקת לארבעה תחומים עיקריים - מיומנויות טכניות, סיעוד, אמנויות וספורט. ההכשרה מותאמת לחומרה של כל רובוט, לרבות טווח התנועה, יכולת האחיזה, החיישנים והיציבות הפיזית שלו, כדי להבטיח שהמשימות שנלמדות אכן ניתנות לביצוע בעולם האמיתי.

לדברי מפתחי המיזם, הדגש אינו רק על שיפור התנועה של המכונות, אלא גם על פיתוח יכולת החשיבה שלהן. הרובוטים משתמשים במערכות בינה מלאכותית המשלבות ראייה, שפה ופעולה, לצד יכולות הסקה לוגית. שילוב זה אמור לאפשר להם לזהות מכשולים לא מוכרים, להבין הוראות מורכבות ולתכנן דרך פעולה חדשה - במקום לפעול לפי רצף הוראות שתוכנת מראש.

תיעוד שפורסם מהמקום מציג רובוטים דמויי אדם המשתתפים באימוני ספורט, בתרגילים מוזיקליים ובפעולות משק בית שונות, שנועדו לבחון שיווי משקל, קואורדינציה, דיוק תנועה ויכולת הסתגלות. סביבת האימון מדמה מצבים פחות צפויים, במטרה להכין את הרובוטים לעבודה במרחבים דינמיים ולא רק בפס ייצור אחיד.

בית הספר הוקם בשיתוף המכון לרובוטיקה של אוניברסיטת ג'ג'יאנג ושותפים מהתעשייה, כחלק מבסיס ניסוי רחב יותר ליישומי בינה מלאכותית מגולמת. המיזם משתלב בשאיפתה של סין להאיץ את הכנסתם של רובוטים אוטונומיים ורובוטים דמויי אדם למפעלים, למרחבים ציבוריים ולענפי השירות.

החזון הוא ליצור מסלול מוסדר שבו חברות לא ירכשו רק מכונה ניסיונית, אלא רובוט שעבר הכשרה, נבחן וקיבל הסמכה לביצוע משימות מוגדרות. אם המודל יוכיח את עצמו, הוא עשוי לסמן שלב נוסף במעבר של רובוטיקה מתקדמת מהמעבדה אל שוק העבודה.