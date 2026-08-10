שיא היסטורי במאדים: כלי הרכב שנסע הכי רחוק בחלל

רובר פרסווירנס (התמדה) של נאס״א נמצא במרחק ימים בודדים מקביעת שיא חדש: כלי הרכב שנסע את המרחק הגדול ביותר אי פעם על פני כוכב אחר. הרובר, שנחת במאדים בפברואר 2021, צפוי לעבור את המרחק של 45.16 קילומטרים שנרשם לזכות קודמו, רובר אופורטיוניטי, שפעל על הכוכב האדום עד 2018.

ההישג העתידי מגיע לאחר תקופה של התקדמות מהירה במיוחד. ב-14 ביוני 2026 השלים פרסווירנס מרחק מצטבר של מרתון מלא — 42.195 קילומטרים — ביום המאדים ה-1,890 לפעילותו. הרובר עשה זאת בתוך חמש שנים וארבעה חודשים בלבד, בעוד אופורטיוניטי נזקק ל-11 שנים ושני חודשים כדי לעבור את אותו המרחק.

מאחורי הקצב המהיר עומדת מערכת נהיגה עצמית מתקדמת בשם AutoNav. המערכת מנתחת תמונות ממצלמות הניווט של הרובר, מזהה סלעים ומכשולים, ובוחרת מסלולים בטוחים בזמן אמת - ללא צורך בהמתנה ממושכת להנחיות מכדור הארץ. לפי נתוני נאס״א, כ-90% מהמרחק של פרסווירנס נעשה בניווט אוטונומי.

ביוני 2025 קבע הרובר גם שיא לנסיעה אוטונומית ביום אחד, כשעבר 411.7 מטרים. הערכת נאס״א מצביעה על כך שמנגנוני ההיגוי שלו צפויים לאפשר לו לעבור לפחות עוד 60 קילומטרים, והוא עשוי להמשיך לפעול לפחות עד 2031.

ובשמיים: עננים זוהרים של פחמן דו-חמצני קפוא

בזמן שפרסווירנס ממשיך לצבור קילומטרים על הקרקע, רובר קיוריוסיטי של נאס״א מפנה את מבטו לשמי מאדים. הרובר, שפועל במכתש גייל כבר יותר מ-13 שנים, תיעד ב-17 בינואר 2025 עננים זוהרים וצבעוניים לאחר השקיעה.

מצלמת Mastcam של קיוריוסיטי תיעדה במשך כ-16 דקות עננים ליליים בגוונים של אדום, ירוק וכחול. העננים נמצאו בגובה של כ-60 עד 80 קילומטרים מעל פני השטח, והם מורכבים מפחמן דו-חמצני קפוא - או “קרח יבש” - שנוצר כאשר המרכיב המרכזי באטמוספרה המאדימית מתגבש בתנאי הקור הקיצוניים בגובה רב.

העננים נראים רק בחלון זמן קצר בשעות הדמדומים: פני הקרקע כבר נתונים בצל, אך גבישי הקרח הגבוהים עדיין מוחזרים באור השמש. מתחתיהם נצפו גם ענני קרח מים, שנעו בכיוון הפוך והצביעו על קיומן של שתי מערכות עננים שונות באותו אזור בשמים.

ינואר 2025 היה שנת המאדים הרביעית ברציפות שבה צוות קיוריוסיטי תיעד את התופעה העונתית. התצפיות מסייעות לחוקרים להבין טוב יותר מתי ובאילו תנאים פחמן דו-חמצני מתעבה באטמוספרה של מאדים - ומוסיפות שכבה מרהיבה למחקר המתמשך של הכוכב האדום.