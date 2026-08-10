"נזק של 180 מיליארד אירו": אירופה מתכוננת לאסון קטסטרופלי

אירופה נערכת השבוע לגל חום נוסף ועוצמתי, החמישי מאז חודש מאי, כשאזהרות בדרגה הגבוהה ביותר פורסמו בחלקים נרחבים ממערב, מרכז ודרום היבשת. גל החום צפוי להביא טמפרטורות קיצוניות, להחריף את סכנת השריפות ולפגוע בפעילות הכלכלית במדינות רבות.

מערכת לחץ גבוה רחבת היקף, המכונה לעיתים "כיפת חום", צפויה לדחוף את הטמפרטורות מעל 40 מעלות צלזיוס באזורים מספרד, איטליה וצרפת בין יום רביעי ליום שישי. סוכנות המטאורולוגיה הספרדית AEMET צופה עד 42 מעלות בדרום המדינה, בעוד השירות המטאורולוגי הצרפתי Météo-France הזהיר מפני 38 עד 40 מעלות באזורים נרחבים בצרפת.

באיטליה נמשכים תנאי החום הקיצוניים כבר משבוע שעבר. משרד הבריאות האיטלקי הציב את כל 27 הערים הנכללות במערכת ניטור החום שלו תחת התרעת "אדום". במרכז אירופה נרשמו בימים האחרונים שיאי טמפרטורה: 42.2 מעלות בסלובקיה ושיא ארצי של 41.2 מעלות באוסטריה.

גם בריטניה מתכוננת לחום חריג, עם תחזיות לעד 36 מעלות באזורים בדרום-מזרח אנגליה עד אמצע השבוע. אם התחזית תתממש, זה יהיה החודש הרביעי ברציפות שבו הטמפרטורות בבריטניה מגיעות ל־35 מעלות ומעלה.

הסיכון לשריפות יער הולך ומחריף. מערכת המידע האירופית לשריפות יער הציבה אזורים בבריטניה, במערב צרפת, בהרי האלפים ובבלקן תחת תנאי סכנת שריפות "קיצונית מאוד", לפחות עד יום רביעי.

החשש: מחיקת הצמיחה של האיחוד האירופי

לצד הפגיעה בבריאות הציבור ובתשתיות, כלכלנים מתריעים מפני מחיר כלכלי כבד. בנק טריודוס ההולנדי העריך בניתוח חדש כי מזג האוויר הקיצוני בקיץ עשוי להפחית את התמ"ג של האיחוד האירופי בכ־1.1% בשנת 2026 - שיעור הזהה כמעט לצמיחה הצפויה של הגוש השנה.

לפי הבנק, מדובר בהפסד פוטנציאלי של כ־180 מיליארד אירו, שעשוי למחוק למעשה את ההתרחבות הכלכלית הצפויה באיחוד. בהולנד עצמה, מעריכים בטריודוס כי השפעת החום עשויה לבטל במידה רבה את הצמיחה החזויה במדינה.

"הכלכלה כאן אינה ערוכה לכך, ולכן ההשפעות הופכות במהירות לגדולות מאוד", אמר הכלכלן האנס סטצמן מהבנק.

החום הכבד כבר מפעיל לחץ על אספקת האנרגיה. לפי דיווח של NPR, תחנת הכוח הגרעינית היחידה בסלובקיה פועלת בכ־80% מהקיבולת שלה, בעקבות ירידה חריגה במפלס מי הדנובה המשמשים לקירור.

קיץ של שיאים, שריפות ותמותה עודפת

גל החום הנוכחי מגיע לאחר קיץ שכבר הפך לאחד הקשים שנרשמו באירופה. אלפי מקרי תמותה עודפת דווחו ברחבי היבשת בעקבות רצף גלי החום, והנציבות האירופית הפעילה מוקדם יותר העונה את כוח התגובה הגדול ביותר שלה עד כה לשריפות יער - 777 כבאים מ־14 מדינות.

ביום רביעי צפוי גם ליקוי חמה מלא שיחצה חלקים מגרינלנד, איסלנד וספרד. אך בספרד, לפי אזהרת ה-AEMET, היום עשוי להיות מלווה גם בסיכון שריפות גבוה מאוד עד קיצוני.