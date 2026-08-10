הכלבים שיטיילו על הירח: התוכנית השאפתנית של סין נחשפת

סין בוחנת שימוש בכלבי רובוט כחלק מהתשתית של בסיס ירח עתידי, במסגרת חזון רחב יותר לשילוב בין אסטרונאוטים אנושיים לבין מערכות אוטונומיות. הרובוטים צפויים לבצע סיורים שוטפים, לאתר סכנות בשטח, לסייע באיסוף דגימות סלעים ולתמוך בפעילות המדעית סביב בסיס המחקר המתוכנן.

על פי מתווה שפרסמו חוקרים המעורבים בתוכנית הירח הסינית, צוות של שלושה אסטרונאוטים יוכל להפעיל במקביל מערך של רובוטים חכמים. אחד מאנשי הצוות ינחה שני כלבי רובוט ברחבי פני השטח, אסטרונאוט נוסף יתמקד באיסוף דגימות ובמחקר מדעי, ואילו איש הצוות השלישי יישאר בתוך רכב חלל ממוגן ולחוץ בגודל של טנדר, שישמש מרכז שליטה ותיאום.

המודל מתבסס על חלוקת עבודה ברורה: בני האדם יקבלו החלטות מורכבות בזמן אמת, בעוד הרובוטים יבצעו את המשימות הפיזיות, החוזרניות והמסוכנות. כך ניתן יהיה לצמצם את חשיפת האסטרונאוטים לתנאי הסביבה הקיצוניים על הירח ולהרחיב את היקף המשימות שניתן לבצע בכל יציאה מן הבסיס.

אך תפקידם של כלבי הרובוט אינו מסתכם רק בסיור. לפי התוכנית, המכונות עשויות לקחת חלק בהפקת משאבים מקומיים, לרבות חיפוש אחר קרח מים ומינרלים, כרייה והכנת השטח להתיישבות אנושית ארוכת טווח. בין הרעיונות שנבחנים: התאמת צינורות לבה טבעיים למגורים תת-קרקעיים ובניית תשתיות מחומרי גלם שיימצאו על פני הירח.

הרובוטים צפויים גם לבצע עבודות תחזוקה יומיומיות בבסיס: בדיקת מערכות, פיקוח על איכות האוויר והטמפרטורה, ניקוי חללי המגורים, טיפול בצמחים ואולי אף סיוע בהכנת מזון. החוקרים העלו גם אפשרות לשימוש ברובוטים כבני לווייה אינטראקטיביים, שיוכלו לשוחח עם אנשי הצוות ולסייע בהפחתת תחושת הבידוד במהלך שהייה ממושכת מחוץ לכדור הארץ.

היוזמה משתלבת בתוכנית הסינית להקמת תחנת המחקר הבינלאומית על הירח, International Lunar Research Station, שאמורה לקום באזור הקוטב הדרומי בשיתוף רוסיה ומדינות נוספות. סין מציבה יעד להנחית אסטרונאוטים על הירח לפני 2030, בעוד שגרסה ראשונית של תחנת המחקר צפויה לתמוך בניסויים מדעיים סביב שנת 2035.

במקביל, סין מתקדמת גם עם משימת צ'אנג-אה 7, שנועדה לחקור את אזור הקוטב הדרומי ולאתר קרח מים - משאב שעשוי להיות קריטי לאספקת מי שתייה, חמצן ודלק עבור משימות עתידיות.

בשלב זה מדובר בתוכנית מחקרית ובחזון הנדסי, ולא ברובוטים שכבר נשלחו לירח. עם זאת, התוכנית מספקת הצצה לאופן שבו סין מדמיינת את הדור הבא של חקר החלל: אסטרונאוטים שינהלו את המשימה, ורובוטים שיבצעו את העבודה בשטח.