שבוע אחרון להתנסות: גוגל נותנת לכם ליצור סרטוני AI בחינם

גוגל האריכה עד ל-11 באוגוסט בשעה 12:00 בצהריים לפי שעון החוף המערבי של ארה״ב את תקופת הגישה החינמית ל-Gemini Omni, כלי הבינה המלאכותית שלה ליצירה ועריכה של סרטונים. ההארכה מעניקה למשתמשים שבוע נוסף להתנסות במוצר ללא מנוי Google AI.

המבצע החל ב-30 ביולי והיה אמור להסתיים ב-4 באוגוסט. למרות הארכת המועד, מגבלת השימוש נשארת בעינה: כל משתמש יכול ליצור עד עשרה סרטונים בחינם, דרך אפליקציית Gemini או בגרסת האינטרנט.

Gemini Omni, שנחשף בכנס Google I/O 2026, אינו מסתפק ביצירת סרטונים מהנחיות טקסט. הכלי מאפשר ליצור, לערוך ולבצע רמיקס לסרטונים באמצעות טקסט, תמונות וקטעי וידאו קיימים. הממשק השיחתי מאפשר לבצע תיקונים ושינויים בהמשך לתוצר הראשוני, במקום להתחיל מחדש בכל ניסיון.

כך למשל, משתמשים יכולים לבקש שינוי זוויות צילום, החלפת סביבה, התאמת סגנון חזותי או שינוי מאפייני הסצנה באמצעות פקודות בשפה טבעית. גוגל הציגה מספר דוגמאות של מפתחים שקיבלו גישה מוקדמת למודל: אחד מהם הדגים מעבר בין כ-20 זוויות צילום שונות באותה סצנה, בעוד יוצר אחר השתמש בפקודות קוליות כדי להפוך סביבה חיצונית מיום ללילה, להוסיף מזג אוויר ולשנות עונות.

דוגמאות נוספות כללו הנפשת סקיצות לכדי סרטונים ריאליסטיים והמרת סרטוני לייב-אקשן לסגנונות אנימציה שונים. היכולות הללו מציבות את Gemini Omni ככלי שמכוון לא רק ליוצרים מקצועיים, אלא גם למשתמשים המעוניינים להפיק תוכן וידאו במהירות וללא ידע טכני מורכב.

גוגל לא פרסמה הסבר רשמי להארכת ההטבה. עם זאת, לפי דיווח של Android Authority, תקופת הניסיון הראשונית הובילה לשיתוף נרחב של יצירות Gemini Omni ברשתות החברתיות. ההערכה היא כי המהלך נועד להגביר את המודעות למוצר ולעודד התנסות ציבורית רחבה לפני השקה מסחרית מלאה.

נכון לעכשיו, גוגל טרם חשפה את מודל התמחור הקבוע או את פרטי הזמינות המלאים של Gemini Omni. הכלי פועל כיום דרך אפליקציית Gemini, פלטפורמת Google Flow, שירות Google AI Studio וממשק Gemini API.