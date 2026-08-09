דיווח דרמטי: בכיר חמאס מוחזק בישראל כבר שנתיים

יחיא סינוואר ( עבד רחים כתיב / פלאש90 )

הפרשן המשפטי של ערוץ i24NEWS אבישי גרינצייג, חשף הערב (ראשון) במהדורה המרכזית כי מדינת ישראל מחזיקה מזה כשנתיים במחבל באסל צאלחיה, מי שהיה בכיר בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, וכי הוא צפוי לעמוד לדין פלילי בישראל.

סיפור התגלגלותו של צאלחיה לידי כוחות הביטחון כולל סכסוך פנימי יצרי בצמרת ארגון הטרור ברצועת עזה. לפני כחמש שנים האשים צאלחיה את בכיר חמאס מרוואן עיסא בבגידה, והסתכסך קשות עם מנהיג הארגון יחיא סינוואר וראש הזרוע הצבאית מוחמד דף. בעקבות העימות החריף, נכלא צאלחיה על ידי סינוואר בבית כלא עזתי. עם פרוץ מלחמת "חרבות ברזל", תקיפה של חיל האוויר הובילה להפצצת כלאו, ובחמאס החליטו להעבירו למעצר בית בשכונת "חמד" בחאן יונס. במהלך התמרון הקרקעי, פשטו לוחמי צה"ל על המבנה שבו שהה, עצרו אותו והעבירו אותו לחקירה בישראל.

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סגירת המעגל מהפיגוע ב-2011

לכידתו של צאלחיה מהווה הישג משמעותי, שכן מדובר בסגירת מעגל כואבת מפיגוע קשה שאירע לפני 15 שנה. צאלחיה הוא המחבל שעמד מאחורי ירי טיל הקורנט לעבר אוטובוס הסעות תלמידים במועצה האזורית שער הנגב בחודש אפריל 2011 – אירוע קטלני שבו נרצח הנער דניאל ויפליך ז"ל, בן 16 בלבד.

משירות הביטחון הכללי לא נמסרה תגובה לדיווח.