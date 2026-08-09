דרמה בארה"ב: מטוסי קרב הוזנקו להגן על טראמפ

דונלד טראמפ ( לירי אגמי / פלאש 90 )

הדרמות סביב טראמפ לא עוצרות, לפני זמן קצר הוקפצו שני מטוסי קרב להגנתו של הנשיא, לאחר ששני מטוסים לא מזוהים חדרו לפרמטר האווירי המאובטח סביב הנשיא. תיעודים מהזירה חושפים מטוסי F-16 טסים בגובה נמוך ביותר במרדף אחר כלי הטיס.