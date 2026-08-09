סרוגים
חדשות בעולם

דרמה בארה"ב: מטוסי קרב הוזנקו להגן על טראמפ

שני כלי טיס לא מזוהים חדרו למרחב האבטחה סביב נשיא ארה"ב, מטוסי F-16 הוזנקו ליירט אותם באופן בהול

22:06
2 תגובות
דונלד טראמפ (לירי אגמי / פלאש 90)

הדרמות סביב טראמפ לא עוצרות, לפני זמן קצר הוקפצו שני מטוסי קרב להגנתו של הנשיא, לאחר ששני מטוסים לא מזוהים חדרו לפרמטר האווירי המאובטח סביב הנשיא. תיעודים מהזירה חושפים מטוסי F-16 טסים בגובה נמוך ביותר במרדף אחר כלי הטיס.

מטוסי הקרב בשמי וושינגטון

האירוע התרחש בזמן שהנשיא טראמפ יצא מהבית הלבן ובילה מספר שעות במשחק גולף, שני מטוסים אזרחיים לא מזוהים חדרו את הפרמטר האווירי ועל פי דיווחים לא הגיבו לתקשורת רדיו מצד גורמי אבטחה.

לפחות שני מטוסי קרב מסוג F-16 הוזנקו מפיקוד ההגנה האווירית בוושינגטון ופתחו במרדף חריג בגובה נמוך, שאף תועד על ידי אזרחים.

עד כה לא נמסר מידע מגורמים רשמיים בקשר לזהות הטייסים, אך על פי הדיווחים, הם מלווים כעת על ידי מטוסי הקרב לנחיתה בבסיס אזורי למען חקירה.

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
עקבו אחרינו גם ב -
2
החכמה
לפני שעה

מנסים לחסל את.טראמפ
הצטרפו אלינו
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@srugim.co.il.