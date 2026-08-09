דרמה בארה"ב: מטוסי קרב הוזנקו להגן על טראמפ

הדרמות סביב טראמפ לא עוצרות, לפני זמן קצר הוקפצו שני מטוסי קרב להגנתו של הנשיא, לאחר ששני מטוסים לא מזוהים חדרו לפרמטר האווירי המאובטח סביב הנשיא. תיעודים מהזירה חושפים מטוסי F-16 טסים בגובה נמוך ביותר במרדף אחר כלי הטיס.
האירוע התרחש בזמן שהנשיא טראמפ יצא מהבית הלבן ובילה מספר שעות במשחק גולף, שני מטוסים אזרחיים לא מזוהים חדרו את הפרמטר האווירי ועל פי דיווחים לא הגיבו לתקשורת רדיו מצד גורמי אבטחה.
לפחות שני מטוסי קרב מסוג F-16 הוזנקו מפיקוד ההגנה האווירית בוושינגטון ופתחו במרדף חריג בגובה נמוך, שאף תועד על ידי אזרחים.
עד כה לא נמסר מידע מגורמים רשמיים בקשר לזהות הטייסים, אך על פי הדיווחים, הם מלווים כעת על ידי מטוסי הקרב לנחיתה בבסיס אזורי למען חקירה.
מנסים לחסל את.טראמפ