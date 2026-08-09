סטירה לטראמפ: איראן מודיעה כי לא תפתח את הורמוז

משמרות המהפכה ובכירים במשטר האיראני מסרו לתקשורת הממלכתית במדינה, כי למרות ההתקדמות במגעים בין איראן ועומאן על תנאי התנועה והשליטה במצרי הורמוז, אין למשטר כל כוונה לאפשר חזרה של תנועה בינלאומית לנתיב הקריטי עד לכניעה אמריקאית.

גורם בכיר במשמרת המהפכה הסביר כך: " פתיחה מחדש של הורמוז היא החלטה של איראן לבדה, ללא קשר לשיחות עומאן. זה יקרה רק כאשר ארה"ב תקבל במלואם את התנאים של איראן".

אותם גורמים הסבירו כי למרות טענותיו של טראמפ וגורמים אחרים באזור, המגעים להסכם עם עומאן עוסקים בהסדרת נתיבי השיט, לקראת היום בו המיצר יוכל להיפתח לתנועה, אך ההסכם לא מסיר את הדרישה האיראנית הרחבה: נסיגה אמריקאית מהמרחב, הסרת המצור הימי ואי התערבות בניהול הורמוז.

גם משרד החוץ האיראני הדהד את הדברים ומסר: "העסקה עם עומאן קרובה אך אינה פותחת מחדש את המצר. פתיחה מחדש מלאה תלויה בכיבוד מזכר ההבנות הקודם על ידי ארה"ב".