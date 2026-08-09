אשת התקשורת הבכירה: "לא זכור לי אירוע כזה"

ביקורת חריפה במערכת התקשורת בעקבות השידור המשותף של הראיון עם יואב הורוביץ, מנהל לשכת ראש הממשלה לשעבר: ד"ר יפעת בן חי שגב, ששימשה בעבר כיו"ר המועצה לשידורי כבלים ולוויין, יוצאת במתקפה גלויה נגד גופי התקשורת שלקחו חלק באירוע.

בראיון שקיימה בתכנית "אנחנו הרוב" בהגשת אבי גרינצייג ברדיו 'גלי ישראל', התייחסה בן חי שגב למפגן הבלעדיות המשולב: "אני נמצאת 30 שנה בתקשורת ולא זוכרת אירוע כזה של ריאיון 'בלעדי' כפי שניתן ליואב הורוביץ".

בן חי שגב תהתה על הוויתור החריג של גופי התקשורת על התחרות הפנימית ביניהם והסבירה: "בדרך כלל מתקיימים מאבקי יוקרה בין ערוצי התקשורת על בלעדיות וראשוניות. הפעם יש התלכדות אינטרסים של שלושה ערוצים שמוותרים על שיקולים עיתונאיים מרכזיים – ואז נשאלת השאלה: לטובת מה?".

לדבריה, הצעד החריג של גופי השידור חשף את המניעים האמיתיים שעומדים מאחורי הקלעים: "האירוע הזה הוא ההוכחה הניצחת והחותכת שהתקשורת בארץ היא תקשורת פוליטית. מדובר בגול עצמי של אותם ערוצים. הגיע הזמן שיורידו את המסכות ויפסיקו עם הדיבורים הגבוהים על עיתונאות ואובייקטיביות".