בקשת השחרור של טל דרדיק: השופט שם דד-ליין לתביעה

שופט בית משפט השלום בירושלים, עמיר שקד, נתן הוראה לתביעה המשטרתית, ודרש ממנה לענות באופן בהול לבקשת השחרור המיידית בעניינו של טל ינון דרדיק. בנוסף קבע שקד דיון בהול שיתבצע ביום שלישי בשעה 11:00.

הבקשה הוגשה לאחר ההחלטה הדרמטית של בית המשפט המחוזי כנגד אלוף פיקוד המרכז, בה נקבע כי כי הצו המנהלי בעניינו בלתי ישים ודינו בטלות.

בבקשה תואר מצבו של דרדיק: "מוחזק כ-35 ימים מאחורי סורג ובריח, כאשר ברור לחלוטין כי מדובר במעצר שווא. לא ניתן לייחס למשיב (דרדיק) כל ביצועה של עבירה, אין כל היתכנות ולו זניחה להביא בסופו של יום להרשעתו, וממילא אין כלל ראיות למיוחס לו בהליך זה. לאור האמור מתבקש בית המשפט להורות מיידית על שחרורו".