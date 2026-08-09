עסקת ענק בדרך: רומלו לוקאקו מתקרב ליעד חדש

רומלו לוקאקו במדי נאפולי ( צילום: שאטרסטוק )

רומלו לוקאקו מתקרב היום (ראשון) למעבר מנאפולי לפנרבחצ'ה, לאחר שסיכם את תנאיו האישיים במועדון הטורקי. במקביל, המשא ומתן בין הקבוצות מתקדם והצדדים מתקרבים להסכמה שתאפשר את השלמת העסקה.

על פי הדיווח, פנרבחצ'ה כבר הגישה לנאפולי הצעה ראשונה בסך שישה מיליון אירו עבור החלוץ, אך הקבוצה האיטלקית דחתה אותה. למרות הסירוב, בטורקיה לא נסוגו מהמהלך וכעת נערכת הצעה חדשה שתועבר לנאפולי בניסיון לצמצם את הפערים ולהשלים את המעבר. ההתקדמות המרכזית נרשמה מול לוקאקו עצמו. החלוץ כבר הגיע להסכמה עם פנרבחצ'ה בנוגע למעבר, כך שהמכשול שנותר נוגע לסיכום בין שני המועדונים. השיחות בין הצדדים נמשכות והמשא ומתן בנוגע לתנאי העסקה נמצא בשלב מתקדם.

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בשלב זה טרם הושג סיכום סופי בין פנרבחצ'ה לנאפולי, אולם לפי הדיווח, ההסכם קרוב. ההצעה החדשה של המועדון הטורקי צפויה להישלח לאחר שהצעת הפתיחה שלו, שעמדה על שישה מיליון אירו, לא התקבלה.

פנרבחצ'ה פועלת כעת להשלים את ההבנות עם נאפולי, לאחר שכבר השיגה את הסכמתו של השחקן. אם ההצעה הבאה תתקבל והמשא ומתן יושלם, לוקאקו יעבור לקבוצה הטורקית.

העסקה תלויה כעת בתוצאות השיחות בין המועדונים ובגובה ההצעה החדשה שתשלח פנרבחצ'ה. נכון לעכשיו, ההסכמה עם החלוץ קיימת, ההצעה הראשונה נדחתה והצדדים ממשיכים במגעים, כאשר לפי הדיווח הפערים הולכים ומצטמצמים והמעבר מתקרב.