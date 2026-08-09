בעקבות הירידה בסקרים: המהלך הדרמטי שבנט שוקל

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט פועל בימים אלו לצירופם של חילי טרופר וחברי רשימת "בית ציוני" לסיעת 'ביחד'.
על פי דיווח במהדורה המרכזית, המגעים בין הצדדים טרם הבשילו לכדי הסכמות נכון לשלב זה.
המהלך נתפס בסביבתו של בנט כצעד חיוני, בעקבות מגמת ירידה מתמשכת של מפלגת 'ביחד' בסקרים האחרונים, ולאחר שתרחיש האיחוד עם רשימת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט ירד מהפרק. במסגרת השיחות, מציע בנט לטרופר מהלך של "איחוד מלא" בין שתי הרשימות.
עם זאת, טרופר מצידו שומר על כל האופציות פתוחות, ובמקביל למגעים מול בנט הוא בוחן אפשרות לחבור דווקא לרשימתו של איזנקוט.
במענה לפנייה בנושא מסר טרופר בתגובה כי אינו נוהג להתייחס לשיחות סגורות, והבהיר כי יעדכן ככל שיהיו התפתחויות רשמיות.
כמפקד במילואים שחינך את חייליו על חוק וסדר אני נחרד מהסיאוב בלשכת ראש הממשלה! מקבלי ההחלטות מרסקים את השירות הציבורי עם הנחיות נאמנות הזויות!!!!