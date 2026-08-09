מתכונן לחידוש המלחמה? חמינאי ממנה נציג חדש לקבינט

על פי הדיווחים הרשמיים באיראן, מוג'תבא חמינאי, שעד כה לא נראה למרות שהוא לטענת המשטר מוביל את ניהול המדינה והמלחמה, ממנה נציג חדש אל המועצה הביטחונית העליונה של המשטר, הגוף המקביל לקבינט בישראל וארה"ב, והדמות שבחר יכולה לרמוז על עתיד הסכסוך.
על פי הדיווחים ברשתות הערביות, חמינאי מינה לתפקיד דמות שמשמעותה הוא אחת, הכנה להסלמה. המיועד לתפקיד הוא מוחסן רזאי, מי שהיה מפקד משמרות המהפכה במשך 16 שנים, ונחשב לגורם ניצי במיוחד בכל הקשור לגישתו למערב.
רזאי נמצא תחת צווי מעצר בינלאומיים מרובים, כולל בעקבות מעורבתו הישירה בפיגוע בבניין הקהילה היהודית בבואנוס איירס בשנת 1994. הוא גם נחשב לקול בולט כנגד התגמשות עם המערב בכל נושא, ובדגש על נושא הגרעין.
הספקולציות בקשר למצבו של חמינאי נמשכות עד כה, גורמים מסוימים אף טוענים שמוג'תבא כלל איננו בן החיים, וכי משמרות המהפכה עושים שימוש בלבד בדמותו על מנת לשלוט במדינה מהצללים.