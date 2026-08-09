מתכונן לחידוש המלחמה? חמינאי ממנה נציג חדש לקבינט

מלחמה באיראן ( אילוסטרציה AI )

על פי הדיווחים הרשמיים באיראן, מוג'תבא חמינאי, שעד כה לא נראה למרות שהוא לטענת המשטר מוביל את ניהול המדינה והמלחמה, ממנה נציג חדש אל המועצה הביטחונית העליונה של המשטר, הגוף המקביל לקבינט בישראל וארה"ב, והדמות שבחר יכולה לרמוז על עתיד הסכסוך.